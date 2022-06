Olivia Collins: esta enfermedad la obligó a abandonar "Las Estrellas Bailan en Hoy", ¿peligra su carrera?

Fue el viernes pasado cuando Olivia Collins dio a conocer entre lágrimas durante la transmisión del programa "Hoy" que debido a problemas de salud tenía que abandonar el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", esto ante la sorpresa del auditorio del programa y de los jueces que la escuchaban. Fue hasta este jueves que ha trascendido la enfermedad que padece la vedette.

La actriz de 64 años había manifestado días antes del anuncio que tenía algunas dolencias, no obstante, no fue sino hasta aquel día que decidió dar a conocer que por instrucciones médicas no podía bailar, refirió que "respetaba mucho el escenario" pero no se sentía muy bien:

"Decido retirarme, lo decido porque mi salud me lo está impidiendo. Todos hemos estado lesionados (...) yo cuando piso el escenario lo respeto mucho. Ayer me dio vértigo y no puedo terminar la coreografía. (...) Creo que es el momento de retirarme y descansar, y dejar esa inercia que siempre estoy arriba", declaró la actriz y bailarina durante la emisión.

¿Cuál es la enfermedad que enfrenta Olivia Collins?

Ha sido una fuente cercana a vedette quien ha roto el silencio y se ha hablado acerca de la enfermedad que padece Olivia Collins, quien, aseguró, está perdiendo la audición y por ello ya utiliza un aparato auditivo, sin embargo, la famosa bailarina no deseaba que nadie más se enterara debido a que si esto ocurría podrían ya no considerarla en proyectos de trabajo.

Y tal parece que a sus 64 años de edad, la también actriz se encuentra con la energía de seguir trabajando y demostrando que puede seguir dando el potencial en lo que sea que desarrolle, es por ello que aceptó entrar a participar al show de talentos "Las Estrellas Bailan en Hoy", sin embargo, su salud le impidió continuar hasta alcanzar la final.

El motivo de sus lágrimas al anunciar su despedida se debió a que después de dos años de pandemia, Collins pensó que su carrera estaba terminada, no obstante, agradeció el haber sido considerada para participar en el programa "Hoy", reveló el testimonio, citado por la revista "TV Notas". Hay que recordar que la actriz también participó en la serie "Albertado contra los mostros", al lado de Maribel Guardia y Ariel Miramontes, proyecto en donde se le vio muy contenta y a gusto.

La fuente reveló una innegable realidad; Olivia Collins está perdiendo paulatinamente su audición y esto se ha convertido en un complicado proceso para ella. Todo comenzó hace unos 3 o 4 años y tras consultar a un médico especialista le recomendó utilizar aparatos auditivos, los cuales utiliza ahora de manera permanente y los revisa cada 8 meses para que le den limpieza y revisión, declaró.

