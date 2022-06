La película en Amazon Prime que dura sólo 90 minutos y te hará sudar frío; es producida por Steven Spielberg | Tráiler

Si eres un amante del mundo de lo oscuro y lo terrorífico, pero al mismo tiempo te gustan las historias de intriga y que aceleran tu nivel cardiaco, la película que te recomendamos a continuación te dará una nueva perspectiva respecto a las producciones de terror, y se trata de la cinta “Presencias del mal”.

Conocida por su título en inglés como “The Turning”, esta es una destacada producción del género terror sobrenatural dirigida por Floria Sigismondi, pero que además ha destacado dentro de el gremio cinematográfico a nivel mundial debido a que es producida ejecutivamente por el multipremiado director Steven Spielberg.

Esta cinta ha llamado la atención debido a que se trata de una adaptación moderna de la novela de The Turn of the Screw escrita por Henry James.

Esta es una de las películas de terror sobrenatural más vistas en Amazon Prime Video. Foto: Especial

En suma la producción que te recomendamos para que disfrutes a través de la plataforma Amazon Prime Video fue estrenada en cines el 24 de enero de 2020 por Universal Pictures, pero debido a la situación pandémica que atravesaba el mundo en ese entonces la película no tuvo demasiada recepción, sobre todo si tomamos en cuenta que fue creada con un presupuesto de 14 millones y solamente ganó cuatro millones más, obteniendo en taquilla una recaudación total de 18 millones.

Esta producción comenzó a grabarse en Irlanda en febrero del 2018 con la presencia de Steven Spielberg para vigilar el rodaje y la producción,se trata de un filme protagonizado por una de las estrellas del momento y se trata de Finn Wolfhard, mejor conocido por su papel protagónico dentro de la serie de Stranger Things.

En suma esta película es protagonizada por Mackenzie Davis, Brooklynn Prince, Niall Greig Fulton, Denna Thomsen, Mark Huberman y Barbara Marten.

¿De qué trata “Presencias del mal”?

Este filme comienza mostrando diversos clichés y efectos de una película de terror genérica; sin embargo, se trata de una producción que tiene un as bajo la manga, pues progresivamente va revelando al espectador que tiene un giro en su historia que dejará helados a quienes la vean.

Esta película de terror sobrenatural sigue la historia de una joven institutriz que es contratada por un hombre que está preocupado por la educación de sus sobrinos, a quienes tiene bajo su cuidado desde la muerte de sus padres.

Sin embargo, la institutriz descubrirá pronto que tanto los niños como la casa en la que viven esconde oscuros secretos, y que tiene una energía que resulta absorbente a tal grado de que podría ser dañino, no sólo en el sentido de que corre riesgo su vida, sino que también corre riesgo de enloquecer, pues al parecer todos los sucesos juegan con su mente.

Esta película tiene una duración de 94 minutos y a continuación te presentamos el tráiler, así que no te quedes sin verla en tu catálogo de streaming.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

La taquillera película en HBO Max ideal para los amantes de la cultura pop; recaudó 580 MILLONES de dólares| Tráiler