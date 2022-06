“Te vas a meter en broncas”. Platanito amenaza con demandar a Karla Panini

El comediante conocido como “Platanito” lanzó una advertencia a la actriz Karla Panini, que integraba al dueto Las Lavanderas, porque podría demandarla por difamación. “Te vas a meter en broncas” le advirtió.

Hace unas semanas, ambos personajes se vieron envueltos en una polémica. La actriz también conocida como la “comare güera”, aseveró que sabía muchas cosas de Sergio Verduzco, nombre real de “Platanito".

Panini dijo tener información sensible, que podría comprometer al comediante sobre lo que sucedía en los camerinos y deseaba contársela a la esposa de él.

Platanito estuvo a favor de Karla Luna

Hace tiempo “Las Lavanderas” se separaron por una supuesta traición de Karla Panini hacia su compañera Karla Luna. Por lo que "Platanito" mostró su apoyo a esta última, y recibió una reacción de Panini nada agradable. Le dijo que no se metiera y lo calificó como “payaso panzón, ridículo”.

No conforme con eso, la comediante agregó, “sobre todo me sorprende que me juzgándome cuando, Sergio Verduzco, yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí, juzgándome, querido, no creo que tengas cara para hacerlo, me encantaría restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo”.

Aseveró Karla Panini en una entrevista al video blog "Mal Influencers" , donde habla sobre este tema.

En el pasado fueron compañeros

Es importante destacar, que años atrás ambos comediantes fueron compañeros de trabajo, durante la plática Karla Panini asegura que tuvieron una buena amistad.

Recientemente en una entrevista para el programa "Vivalavi", "Platanito" señaló que Panini tendría que demostrar todo lo que dice, sino podría enfrentar una demanda por difamación.

“Quiero aclarar que ella dijo que va a hablar de mil cosas que yo hacía en los camerinos, está padre que hable, una, porque saben que no tomo, no me drogo, luego, ¿qué puede haber hecho? ¿Metido hombres, mujeres? Uy, eso lo declaré frente de mi mujer, obviamente no pasó”, destacó Verduzco.

“Entonces, lo que tengas que hablar, Panini, hazlo con pruebas, mi reina, porque sino te vas a meter en broncas”, enfatizó el comediante.

Finalmente, "Platanito" solicitó que no se deje pasar de largo la traición a quien decía ser “su mejor amiga”, Karla Luna.

