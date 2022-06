Chris Evans matiza a Buzz Lightyear: 'Fue divertido poder explorar un personaje que todos conocemos tan bien'

Chris Evans siempre ha sido fan de Pixar, pero ahora formar parte de los juguetes más famosos del mundo ha sido un sueño cumplido y por eso aceptó hacer la voz de Buzz Lightyear, en el filme sobre el origen del astronauta de juguete, gracias a toda la nostalgia que tiene desde que vio la primera película de Toy Story hace 27 años.

“Poder explorar un personaje que todos conocemos tan bien en una interpretación un poco más matizada. El Buzz que todos conocemos es obviamente un juguete y como tal, hay ciertas formas en las que pueden moverse por el mundo sin el peso que nosotros como humanos llevamos. Ya saben conoce su propósito, no tiene que preocuparse por la enfermedad o los impactos de las elecciones que hacemos como personas, pero fue divertido poner a Buzz en ese escenario”.

Evans quien interpretó al Capitán América le emociona formar parte de una historia que tenga a un personaje animado y sobre todo en esta película que remontará a los orígenes del personaje y su ascenso en el Comando Espacial, “me encanta la historia de Toy Story, así que estaba emocionado cuando supe que había más por venir, porque amo profundamente a los personajes”.

Chris no descarta la posibilidad de hacer el papel de otro de su héroes, “siempre he sido un gran fan de Robin Hood, del personaje de la vieja película animada de Disney de Disney, creo que sería genial interpretarlo, aunque no tenga ese acento británico”, dijo entre risas.

Por su parte la actriz Keke Palmer, quien hace la voz de Izzy Hawthome aseguró que a su personaje lo mueve el amor por su abuela, “y el legado que quiere mantener, desea que su familia esté orgullosa y eso es algo con lo que creo que todos podemos identificarnos.

Y el hecho de que no tenga miedo de cambiar, realmente admiré eso de ella, siento que

muestra tantas grandes cualidades de liderazgo que a veces se eclipsan, porque ella sabe cómo empujar a sus amigos hacia adelante, cómo ver algo en alguien para que pueda cumplir con su deber”, comentó.

Datos

En la nueva historia, Buzz y Alisha se disponen a regresar a casa tras una misión, pero desvían su nave al inexplorado planeta T’Kani Prime.

Sox (voz original en inglés de Peter Sohn) es un gato-robot muy obediente y leal, cuya única misión es hacer feliz a Buzz.

La película ha sido censurada en 14 países debido a la inclusión de un beso LGBTQ+.

Se trata del primer gran spin-off de Toy Story.

La dirige Angus MacLane, el mismo corresponsable de Buscando a Dory.

Se trata de cómo pasó de ser un piloto de pruebas al astronauta que inspirara el juguete Space Ranger de la franquicia.

También participan del elenco Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr.

Tiaka Waititi hace la voz del personaje de Mo Morrison.

Darby Steel (voz original en inglés de Dale Soules).

41 años cumplió Evans el 13 de junio.

CAR