Lolita Cortés asegura que la competencia en "La Academia 20 años" está siendo injusta; este es el motivo: VIDEO

Fue la noche del pasado domingo 12 de junio que la nostalgia y los recuerdos se hicieron presentes en las vidas de millones de mexicanos a través de su televisor, esto luego de que se transmitió el primer concierto de “La Academia 20 años”, marcando así el regreso de uno de los realities más queridos y exitosos en la historia del entretenimiento en nuestro país.

Es así como “La Academia 20 años” se hizo trending topic a partir de las 8:00 P.M. debido a que el regreso de este concurso de canto era uno de los más esperados por las audiencias.

Recordemos que la casa donde los participantes que buscan el millón de pesos y luchan por consolidar su trayectoria en la música surgió en 2002, por lo que ahora el show considerado uno de los programas emblema de TV Azteca ha vuelto con toda la fuerza con Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación, como madrina de esta nueva edición.

La decimotercera generación de “La Academia” es conducida por uno de los exalumnos más destacados y se trata de Yahir, quien se encuentra al frente del programa como conductor.

Además de los 16 concursantes, también pudimos ver en el regreso de “La Academia” a los miembros del jurado, y se trata de Horacio Villalobos, Ana Bárbara, Arturo López Gavito, y Lola Cortés, siendo esta última una de las más polémicas de la noche, como suele ser habitual para la jueza que es cantante y actriz de comedia musical con 43 años de trayectoria.

Transcurría el primer dúo de concursantes de la noche, y se trató de Esmeralda, originaria de Guerrero, quien interpretó el tema “Por ti volaré” de Andrea Bocelli, además que en esta primera dupla también se presentó Andrés de Sonora, quien cantó el tema “Suave” de Luis Miguel.

A pesar de que eran los primeros alumnos que se presentaban de manera oficial en el escenario, los jueces fueron bastante férreos con sus críticas, ya que Horacio Villalobos aseguró al sonorense que parecía “un galán de balneario”, mientras que Lola Cortés le aseguró a Esmeralda tras su presentación que “este país no es operístico” y que la canción que eligió o que le pusieron era de “gente inculta que no sabe sobre la ópera”.

Los jueces en "La Academia 20 Años". Foto: Cortesía TV Azteca

De inmediato estos comentarios llamaron la atención, pues fueron los primeros de la noche y quizá alguno de los más duros que se escucharon durante las más de tres horas del show.

Sin embargo, momentos más tarde, El Heraldo de México tuvo acceso a platicar con Lolita Cortés, quien reveló su verdadera postura ante nuestras cámaras, ya que confirmó que se encontraba molesta y decepcionada debido a que asegura que la competencia fue desigual e injusta con los participantes.

Me habría gustado ver que todos tuvieran diferentes canciones, a unos los mejoraron y a otros los están dejando morir con la misma canción que ya escuchamos y que les está saliendo terrible (...) Esto es lo que más me molesta, que sé lo que está pasando detrás, entonces si algunos les cambiaron la canción por qué no se las cambiaron a todos y por qué el director no sabe.

Considero que está siendo injusta (la competencia) no sé qué pasó pero la producción debe dar la cara y decir qué es lo que está sucediendo, o el director como le comenté hace un momento ‘Alexander tú tienes que meter porque sino yo me voy en contra tuya si veo algo mal, porque tú eres la cara de los alumnos y eres la cara de la producción’”, aseveró la jueza, considerada una de las más directas, duras y polémicas en la historia de este reality show.