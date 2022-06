"Es un sueño que anhelo": William Valdés, ¿se despide de VLA?; manda mensaje que confirmaría nuevo proyecto

Durante las últimas horas del pasado jueves 9 de junio, el conductor de Venga La Alegría, William Valdés se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir un mensaje en Twitter que desató especulaciones sobre su posible salida del matutino de TV Azteca.

Después de varios años como conductor estrella, el joven nacido en La Habana, Cuba, se ha consagrado como uno de los elementos más importantes dentro del elenco de VLA, por lo que cualquier actividad que registra en redes sociales se vuelve viral a los pocos minutos.

En este sentido, los internautas se quedaron en completo shock después de que el también modelo de 28 años compartiera un mensaje en el que presuntamente destapó que está trabajando en un nuevo proyecto que poco o nada tendría que ver con su actual trabajo. Esto fue lo que dijo.

William Valdés manda mensaje

Ante sus millones de seguidores en redes sociales, el exparticipante de MasterChef Celebrity México informó que tuvo "una junta muy importante" ya que presuntamente se encuentra luchando por conseguir un sueño lejos de los foros de Venga La Alegría.

A pesar de que no reveló el nombre de su nuevo proyecto, William Valdés dejó más que claro que trata de alcanzar un "sueño" desde "hace mucho", pero finalmente se armó de valor y está seguro que lo va a conseguir.

"Hoy tuve una junta muy importante para mí. Es un sueño que anhelo desde hace mucho y muchas veces me han dicho "no puedes" pero me arme de valor y los voy a lograr y más junto con todos ustedes", escribió en redes sociales.

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral a los pocos minutos ya que los internautas aseguraron que posiblemente vive sus últimos días como conductor de VLA; otros dijeron que tal vez vaya a comenzar su carrera como empresario.

