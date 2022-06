BTS: TODOS los récords alcanzados con PROOF y Yet to come, su nuevo comeback

BTS está de regreso, el grupo K-Pop estrenó su noveno álbum, una antología que recopila éxitos del pasado así como versiones inéditas de sus canciones. "PROOF" es su nuevo álbum cuya canción principal se titula "Yet to come" y ya rompieron varios récords en el mundo.

Los idols son sinónimo de ventas millonarias y marcas mundiales que ningún otro puede lograr, al menos durante el primer día de estreno. Desde la tarde de este jueves, ARMY posicionó varias tendencias para celebrar el comeback de BTS y hoy encabezan las principales listas de música.

Tras su éxito mundial, BTS intentó dar un vistazo al pasado, su presente y lo que aún falta por venir, de ahí el concepto de su nueva canción. Además, por primera vez en dos años, la banda regresará a los shows musicales coreanos para reencontrarse con ARMY y promocionar su disco.

BTS hace historia con PROOF y "Yet to come" en el primer día de lanzamiento

"Yet to come" es la canción principal de Bangtan y con la que promocionan "PROOF", además se les une "Born singer", For Youth y Run BTS, como nuevas canciones. A menos de 24 horas de su estreno, los idols ya alcanzaron sus primeros récords, uno de ellos fue posicionarse en el #1 del chart Melon, el más importante de Corea, de manera inmediata a su lanzamiento.

BTS también alcanzó el primer lugar en los 8 principales mercados musicales, Japón, Francia, Australia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos y Japón. En iTunes rankearon en más de 90 países, además, las ventas de "PROOF" durante el primer día fueron de 2.1 millones de copias vendidas.

El video de Yet To Come ya cuenta con casi 40 millones de reproducciones dentro de las 12 primeras horas de lanzamiento, así como casi 5 millones de likes.

¿Qué significa Yet to come en español?

La letra de la canción en español de BTS habla sobre el pasado, quiénes eran, sus expectativas y sueños y cómo han cambiado, pero los integrantes aseguran que lo mejor aún está por venir. Además, agregaron imágenes de otras canciones y videos que rememoran el mejor momento de su carrera hasta ahora.

