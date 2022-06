Mariazel asegura que "fue karma instantáneo" cuando se le rompió el pantalón a nivel nacional

Uno de los momentos más memorables de la televisión mexicana, sin duda es el que protagonizó la bella Mariazel en “Me Caigo de risa”, cuando la también experta en deportes enseñó su trasero luego de sufrir un accidente con su pantalón.

Fue en el inicio de la temporada 7 de “MCDR” y como invitado estuvo Ariel Miramontes mejor conocido como “Albertano”; en entrevista con Karla Díaz en “Pinky Promise” Mariazel recordó lo qué pasó por su mente cuando protagonizó el tan bochornoso momento.

Durante su participación en el programa de la integrante de JNS, Mariazel fue cuestionada por alguien del público sobre lo que pensó en el momento en que su pantalón se rompió.

Ante el cuestionamiento, Mariazel recordó que todo fue obra del Karma pues dijo que en el juego “Paso a Pasito” “Albertano” se acercó a ella y le pidió que lo cuidara por que tenía un hoyo en el pantalón.

Esto dio pie a que la bella Mariazel utilizará esa información en contra del invitado de esa noche por lo que hizo público que “Albertano” tenía un hoyo, ante esto Faysi se acercó a ella y le pidió que perreara hasta abajo.

Y sí así lo hizo, la ganadora de la segunda temporada de “Inseparables”hizo una sentadilla que dejó todo su trasero al descubierto en plena televisión nacional

“Se escuchó el tronido y como liberación ¿sabes? (Risas)...ya voy, me doy cuenta y todos me comienzan a tapar, me prestan su suéter, me tapo aquí, osea no podía creer que me hubiera pasado y hay gente que llegó a creer que era como armado porque además fue en el primer programa de la temporada” recordó Mariazel