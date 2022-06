5 artistas que odian a J Balvin y que juran nunca volverán a trabajar con él

J Balvin es considerado uno de los cantantes de reguetón más populares en el mundo, sin embargo, su fama ha ido en picada debido a constantes pleitos que protagoniza con otros artistas. El más reciente fue con Christian Nodal luego de que se burlara en redes sociales de su nuevo look con cabellera rubia, algo por lo que fue comparado con él.

"Encuentra las diferencias", fue el mensaje con el que el cantante colombiano compartió la fotografía que logró enfurecer a Nodal, quien no dudó en responder asegurando que no tenían nada en común: "Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo”.

J Balvin mencionó a Belinda en medio del pleito con el intérprete de "Botella tras botella", quien de inmediato hizo evidente que contaba con el apoyo de Residente con quien el reguetonero ya había tenido un fuerte conflicto que lo llevó a dedicarle la canción "Esto lo hago pa' divertirme" de casi 9 minutos de duración.

Se niegan a trabajar con J Balvin

La controversia con el exintegrante de “Calle 13” comenzó debido las explosivas declaraciones de J Balvin contra los Grammy Latinos en 2021, esto provocó la molestia de otros artistas que lo llamaron “ignorante”.

“No nos valoran, pero nos necesitan. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, dijo J Balvin en aquel momento, aunque estaba nominado su popularidad comenzaba a desvanecerse ante el arrollador éxito de Bad Bunny que acaparaba ya los primeros lugares en premios y rankings del género urbano.

A las críticas en contra del intérprete de "Mi gente" por sus declaraciones contra los premios de música latina se sumó Don Omar, quien lo llamó ignorante: "Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”.

El cantante originario de Medellín logró enfurecer con sus comentarios sobre los Grammy Latinos a otros cantantes como la vocalista de "Bomba estéreo", Li Saumet, quien en más de una ocasión ha declarado no estar dispuesta a colaborar con J Balvin, aunque recientemente lo hizo con Bad Bunny en la canción "Ojos lindos".

“Te voy a decir algo J Balvin, el movimiento urbano no empezó contigo, empezó hace años con Orishas (…) artistas que han cantado lo que pasa en las calles, lo que ocurre en el día a día de nuestros países, merecen el respeto, mi hermano. Yo te voy a decir mi humilde opinión, no me gustó eso que dices que ‘los artistas urbanos, grandes y poderosos no vayan a los Grammy’”, es el comentario con el que el cantante cubano Yotuel Romero se sumó a las críticas contra J Balvin.

