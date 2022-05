Eva Longoria baila al ritmo de 'Como la Flor' de Selena Quintanilla en las calles de Oaxaca

Eva Longoria compartió en sus redes sociales que aún se encuentra disfrutando de México y que su última parada fue Oaxaca, ciudad en la que fue vista bailando al ritmo de 'Como la Flor' de Selena Quintanilla. La actriz de 'Esposas desesperadas' no se pudo resistir al sonido y en plena calle mostró sus mejores pasos.

La artista de Hollywood se encuentra en el país Azteca para grabar la serie 'Searching for Mexico', por lo que está recorriendo varios estados de la república. Ahora, en su cuenta de Instagram dio a conocer que está en Oaxaca, lugar de la que ha quedado completamente cautivada por su arquitectura, cultura y por supuesto su comida.

Así baila Eva Longoria al ritmo de 'La Reina del Tex-Mex'

En su cuenta de la plataforma propiedad de Meta, Longoria, de 47 años, compartió un video en el que se le ve recorriendo el andador turístico Macedonio Alcalá, ubicado en la capital del estado. Sin embargo, al escuchar 'Como la Flor' de Selena Quintanilla, la actriz no puede resistirse al ritmo y comienza a mostrar sus mejores pasos de baile.

Vistiendo un look de camisa y pantalón blanco, la también empresaria tomó su acompañante para que le hiciera segunda en esta pieza interpretada por 'La Reina de Tex-Mex'. "You can take the girls out of Texas….but can’t take Texas out of the girls" (Las chicas pueden salir de Texas, pero Texas no sale de sus chicas)", escribió Eva, quien es originaria de Corpus Christi, mientras que Selena es de la ciudad texana de Lake Jackson.

Eva Longoria en México

Eva Longoria lleva varias semanas en México recorriendo algunos lugares emblemáticos de diferentes ciudades. A principios de marzo estuvo en la capital en Guadalajara, Jalisco, después fue vista en Monterrey, Nuevo León, y posteriormente en Mérida, Yucatán. En los tres vistió sitios turísticos, así como los principales mercados en donde degustó de la comida típica.

La actriz de Hollywood está filmando la serie que hará un recorrido gastronómico por el país junto a la cadena CNN+. El proyecto será similar a 'Stanley Tucci: Searching for Italy', el cual ganó un premio Emmy.

SIGUE LEYENDO:

Desde la playa, Eva Longoria rompe la red con el bikini ideal para mujeres maduras: FOTO