Efeméride 7 de mayo: Nace Alexander Ludwig, famoso por su papel en Vikingos; estos son sus otros papeles

El actor Alexander Ludwig saltó a la fama mundial luego de su papel protagonista como Björn Ironside en la serie de The History Channel Vikings, pero no es lo único en lo que ha participado. Mañana 7 de mayo es su cumpleaños 30 y hoy te contaremos un poco de quién es y cuál ha sido su trayectoria.

Nació en Vancouver, Columbia Británica, el 7 de mayo de 1992, y comenzó su carrera desde los 9 años, participando en papeles pequeños. Pero entre los papeles más destacados de su vida están:

Los juegos del hambre

Son como niños 2

La montaña embrujada

Lone Survivor

Bad Boys for Life.

"Cuando ingresé al programa, originalmente esperaba que fuera una serie de drama por cable de 10 episodios. No creo que nadie esperara que Vikingos tuvieran el éxito global que tuvo", mencionó hace tiempo sobre el papel que le ha dado tanto. "Dicho esto, estoy muy agradecido por el trabajo, fue una de las experiencias más increíbles de mi vida", agregó.

No sólo es actor

Durante las grabaciones de La montaña embrujada hizo amistad con uno de sus ídolos, Dwayne Johnson, “la roca”, quien le regaló una guitarra, lo cual lo marcó, pues luego de eso decidió que también quería incursionar en la música y ha grabado varios temas. El primero de ellos fue “Let Me Be Your Whiskey”.

Mantiene un estilo country y prometió que seguirá escribiendo y cantando para disfrute de los seguidores y seguidoras, pero también ser actor y modelo consumen mucho de su tiempo, por lo que es cuestión de tiempo para escuchar

