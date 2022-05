Verónica Castro responde de forma épica a sus haters y confirma su belleza con FOTO "sin filtro"

Luego de la polémica que causó Verónica Castro después de publicar en su cuenta de Instagram una foto junto a su hermano, el productor José Alberto "El Güero" Castro, utilizando un filtro que le quitó algunas arrugas y la hizo ver más joven, la actriz respondió de forma épica a sus haters y confirmó su belleza con otra imagen.

La actriz, de 70 años, compartió una instantánea en sus redes sociales junto a su hermano con motivo del cumpleaños del productor de telenovelas y ex esposo de Angélica Rivera; publicación que aprovechó para dedicarle emotivas palabras, demostrando su buena relación.

Verónica Castro confirma su belleza "sin filtro"

La también cantante, que comenzó su carrera en los años 70, decidió volver a tomar su cuenta oficial en la popular plataforma para enviar un mensaje a quienes la han criticado por dejarse ver sus canas y utilizar filtros para compartir imágenes, por lo que publicó una foto de su juventud y aclaró que esa no tiene ninguna edición.

Así respondió la bella Verónica Castro. Foto: IG @vrocastroficial

"Me pidieron que me cambiara el color de pelo pero creo se me pasó la mano ups SIN FILTRO Jajajaja", escribió Castro para acompañar la imagen en la que se le puede ver con varios años menos, luciendo una frondosa cabellera castaña con flequillo y rizado.

Aunque no se trata de una imagen actual, con la fotografía, Verónica quiso demostrar que se toma con el mejor humor las criticas que recibe de muchos haters que están en las redes sociales y que se han dedicado a hacerle comentarios negativos por lucir su cabellera con tonos grises.

"Pues es que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes porque hace daño", escribió en la foto que causó la polémica, pues el famoso productor replicó la imagen, pero sin usar ninguna edición.

Estas son las fotografías que causaron polémica. Foto: IG @vrocastroficial / IG @elgueromex

