BTS en La Casa Blanca, revive su emotivo discurso contra el racismo, ¿qué dijeron?

¡BTS in the house! La banda surcoreana fue invitada a La Casa Blanca por el presidente Joe Biden. Los idols hicieron historia al ser las primeras personalidades de su país en participar en un acto diplomático de tal grado. Jimin, V, Suga, Jungkook, RM, J-Hope y Jin dieron un emotivo discurso durante la conferencia de prensa.

Los siete integrantes vistieron trajes negros para la ocasión, dieron un recorrido por la residencia presidencial de Estados Unidos y ofrecieron una breve conferencia de prensa para dar un mensaje a sus fans en el mundo. ARMY se apoderó de las tendencias con hashtags como WE ARE PROUD OF YOU BTS y #BTSatTheWhiteHouse.

BTS viajó hasta Washington para tener una reunión con Joe Biden a puerta cerrada para tratar temas sociales como el odio y los crímenes hacía la comunidad asiática. Los idols también ofrecieron un emotivo discurso en coreano e inglés.

BTS habla en coreano durante su discurso, ¿qué dijeron en español?

Ante una sala llena de periodistas y una transmisión que superó los 300 mil usuarios, BTS se presentó en La Casa Blanca para hablar sobre los crímenes de odio contra los asiáticos en comenmoración del mes de la Herencia de AANHPI (Herencia Asiática Americana y de las Islas del Pacífico).

Uno por uno, y hablando en su idioma natal, los integrantes de BTS se turnaron para dar un discurso, el líder del grupo RM fue el primero en tomar la palabra:

¡Somos BTS!

También agradeció el honor de haber sido invitados, pues son temas importantes que se deben discutir. Jungkook, lucía nervioso y, aseguró que les sorprende que la música creada por surcoreanos pueda llegar a tantas personas. También señaló que han podido trascender con su idioma y romper barreras culturales, pues la música es un gran unificador.

Jimin reveló que están devastados por la ola de crímenes de odio contra los asiáticos americanos y quieren poner fin a este problema con su mensaje. V continuó y habló sobre la historia de cada persona, por lo que quieren dar un paso adelante para lograr el respeto y compresión para todos.

J-Hope cree que pudieron estar ahí gracias a los involucrados de diferentes nacionalidades, idiomas y su cultura. La parte de Jin fue sobre su apoyo a la comunidad AANHPI. Finalmente, Suga finalizó el discurso de BTS en la casa Blanca:

No está mal ser diferente, la igualdad comienza cuando aceptamos nuestras diferencias



RM se despidió de los reporteros y aseguró que esta invitación del presidente Joe Biden es una oportunidad que les recuerda que pueden hacer grandes cosas como artistas. Lamentablemente no se les permitió a los medios hacer más preguntas y salieron de la sala para reunirse con el mandatario a puerta cerrada.

