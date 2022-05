Actriz de "Euphoria" denuncia discriminación trans en un club nocturno

Las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto para denunciar injusticias, entre ellas algunos actos de discriminación hacia la comunidad LGBT+, que en reiteradas ocasiones han sido rechazadas, agredidas o no se les ha permitido el paso a algún establecimiento. Esto último le acaba de ocurrir a la actriz Hunter Schafer, quien denunció a un club nocturno por impedir que su asistente, una mujer trans, ingresara a las instalaciones.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de "Euphoria" levantó la voz para defender a su amiga, así como para acusar a un club de Alemania por tener actitudes transfóbicas y de no ser un lugar seguro para las personas trans, un hecho que fue aplaudido por sus fans y que rápidamente se volvió viral en otras plataformas.

El acto de discriminación ocurrió la noche del sábado en la ciudad de Düsseldorf, cuando la también modelo y su asistente intentaron ingresar al club "Silq"; sin embargo, el guardia de seguridad negó la entrada a la mujer por ser trans. Debido a la situación, Hunter Schafer aprovechó su fama para realizar un en vivo para relatar a sus fans todo lo que había ocurrido y, sobre todo, para pedirles que dejaran de visitar el lugar por ser discriminatorio con la comunidad LGBT+.

Hunter Schafer es una de las actrices más queridas de "Euphoria". (Foto: IG @hunterschafer)

Durante la transmisión, la interprete de Jules en "Euphoria" se encontraba afuera del lugar tratando que el personal diera alguna explicación de lo que acababa de ocurrir, pero se encontró con que el guardia de seguridad se negó a dar su nombre y cubría su rostro para evitar ser grabado. "Dijiste que mi amiga no podía entrar porque es trans… por cierto, estás en vivo con siete millones de personas", se escucha decir a la actriz.

Esta parte de la transmisión rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue compartida en espacios de difusión como Twitter y TikTok, donde miles de personas aplaudieron la valentía de Hunter Schafer por denunciar actos de discriminación y evitar que otras personas sufran el rechazo. “No vengan a Silq, no es seguro para las personas transgénero”, agregó en sus declaraciones.

Por supuesto, los usuarios de redes no fueron los únicos en mostrar su descontento con el lugar, ya que mientras la famosa de 23 años realizaba su en vivo, un grupo de fans la reconoció y le pidieron una foto. "De hecho, estoy muy molesta con este lugar en este momento porque son transfóbicos, no dejaron entrar a mi asistente porque es trans”, dijo a sus admiradores, quienes reaccionaron con la misma sorpresa que ella.

Mientras enfocaba el lugar y a sus fans, la actriz agregó "que se joda Silq", lo que causó revuelo entre los presentes, quienes afirmaron que también se irían del lugar. "Internet, haz lo que sabes hacer", concluyó Hunter Schafer.

Club nocturno ofrece disculpas a Hunter Schafer

Tras los hechos y una polémica en redes sociales, el club "Silq" ofreció disculpas a través de su cuenta de Instagram y con una foto de apoyo a las personas tras: "Pedimos disculpas en este punto a Hunter Schafer y su empresa por el malentendido en nuestra puerta en la noche del sábado al domingo", escribieron.

Asimismo, se deslindaron de "cualquier forma de discriminación" y como medida para asegurarse que una situación como esta no volverá a ocurrir, "el empleado de seguridad correspondiente fue despedido". Finalmente, destacaron que son un "club amigable con LGBT y esperamos muchas más noches geniales con ustedes"; sin embargo, la publicación se llenó con comentarios como "no es un malentendido", "están cancelados" y "si Hunter no decía nada, esto continuaría. No te importa la comunidad LGBTQ+, solo te importa tu imagen".

Así ofreció disculpas el club. (Foto: Captura)

SIGUE LEYENDO

Mujer trans denuncia discriminación en gimnasio: "Una señora se ha quejado porque no se siente cómoda al verme"

Conoce la LUJOSA mansión que Zendaya se compró a sus 20 años; le costó 1.4 mdd

Modelo trans denuncia discriminación en aeropuerto de Dubai: "Quisieron revisar que fuera mujer biológica"