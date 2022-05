"Trabajamos muy duro": Camila Cabello reclama a fans de la Champions League y se arrepiente

Vaya polémica que se ha generado entre el mundo de los deportes y del espectáculo, luego que este fin de semana Camila Cabello protagonizó el show de la gran final de la Champions League 2021-22, pero pese a su emoción y esfuerzo para ofrecer lo mejor de sí y de su equipo, los fans del Liverpool y del Real Madrid le hicieron vivir un momento que jamás olvidará y que incluso despertó la molestia de la cantante.

Pues la famosa se presentó en medio de la cancha del Estadio de Francia, para ofrecer un show con sus mejores canciones; sin embargo, la afición de ambos partidos estaba más preocupada y emocionada por ver la gran final que por escuchar temas como "Señorita" o "Havana", por lo que en lugar de recibirla con porras y gritos de alegría, el lugar se lleno de ovaciones que no iban dirigidos hacia ella, sino hacia los equipos.

Aunque en el momento Camila Cabello se mostró profesional y continuó con el show para la Champions League, tanto con una gran sonrisa, como con sus mejores pasos de baile junto a sus bailarines, horas después expresó toda su furia contra los fanáticos de los Rojos y de los Merengues, pero tras recibir cientos de críticas, finalmente se arrepintió.

Por medio de su cuenta de Twitter, la cubana-estadounidense envió una serie de mensajes a la afición que no permitió que su espectáculo fuera tan sensacional como lo había planeado, ya que los miles de gritos terminaron por opacar la voz de la intérprete de "Never Be the Same".

"Acabo de ver nuestra actuación y no puedo creer que la gente estuviera cantando los himnos de su equipo durante nuestra actuación. Mi equipo y yo trabajamos muy duro sin descanso para conseguir el tono adecuado y ofrecer un buen espectáculo", escribió Camila Cabello en un primer tuit.

Claro que no fue la única forma en la que expresó su molestia hacia los amantes de la Champions League, pues para reiterar que la actitud del público le pareció una falta de respeto, se dirigió hacia sus fans para agradecerles por su fiel apoyo. "Me alegro de que a ustedes les gustara", se leía en un segundo mensaje que desató todo tipo de opiniones en redes sociales, pues así como había quienes defendían a la cantante, otros le pidieron entender la emoción de la afición.

Entre algunas de las respuestas de sus más de 12 millones de seguidores de Twitter, destacaban aquellas en las que usuarios le explicaron a Camila que la euforia entre los fans de un equipo son muy diferentes en Europa a la que se conoce en América, por lo que ellos en realidad estaban más emocionados por el juego que por el show. Aunque la cantante no respondió a ninguno de los comentarios ni dio más declaraciones al respecto, poco después decidió borrar sus tuits.

A pesar de ello, en su perfil aún permanece un video del espectáculo y aseguró que se trata de un momento que "nunca voy a olvidar. Es un sueño para todos nosotros, nos sentimos honrados de ser parte de un juego tan grande". Incluso, volvió a agradecer a su equipo y bailarines, así como a los músicos por trabajar "tan duro en este espectáculo".

SIGUE LEYENDO

Camila Cabello se luce con vestido mexicano y alebrijes en la final de la Champions League | VIDEO

Camila Cabello confiesa su elaborado plan para conquistar a Harry Styles ¡por él se hizo famosa!

Camila Cabello enseña cómo usar tapados esta temporada