Camila Cabello confiesa su elaborado plan para conquistar a Harry Styles ¡por él se hizo famosa!

Camila Cabello continúa sumando éxitos a su carrera como cantante que habría comenzado por el sueño de “casarse” con Harry Styles, así lo confesó durante una entrevista en la que habló de su elaborado plan para conquistar al cantante y que la llevó a encontrar la fama.

La cantante cubana fue la más reciente invitada al famoso programa “Carpool Karaoke” de James Corden, donde confirmó lo que muchos habían estar rumorando desde hace mucho tiempo: su amor por el exvocalista de One Direction.

“Esto es realmente vergonzoso”, dijo la cantante antes de admitir el amor que sentía por Harry Styles hace 10 años y que la motivó a participar en el reality show “X Factor” en 2012 donde el cantante había debutado dos años antes y triunfara siendo parte de One Direction.

La intérprete de “Señorita” detalló que titubeó entre participar en “The Voice” o “X Factor”, pero se decidió por el segundo pues suponía que en ese tenía más posibilidades de conocer a quien fuera su amor platónico y con quien planeaba llegar al altar.

El plan de Camila Cabello

Camila Cabello señaló que en ese momento tenía 15 años y que era una gran fan de One Direction, por lo que decidió presentar todas las pruebas para el reality show y poderse encontrar con el cantante, todo con el objetivo de poder conquistarlo.

“Esto es realmente vergonzoso y solo puedo decir esto porque es como hace 10 años… pero literalmente estaba como ‘¡estoy audicionando para X Factor porque me casaré con Harry Styles!’ (…) No pensé que nos íbamos a casar. Pero pensé: ‘Voy a hacer una audición, nos vamos a conocer y me convertiré en cantante y probablemente nos enamoraremos’. ¡Amor!”, dijo.

El romance nunca sucedió, sin embargo, Camila Cabello encontró la fama y el éxito en el plan por quien fuera su amor platónico pues el productor musical Simon Cowell la llamó tras su perder en el reality show para que fuera parte de un nuevo proyecto que impulsaría su carrera.

Fue así como la cantante se integró a "Fifth Harmony” junto a Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui y Dinah Jane durante seis años en los que Billboard las calificó como el “grupo de chicas más grande de la década de 2010”. Luego de este tiempo, Cabello decidió separarse y comenzar su carrera como solista.

