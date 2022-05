Bikinis con los que Samadhi Zendejas te dejará sin aliento; luce como toda una amazona | FOTOS

No hay duda de que Samadhi Zendejas es una de las actrices más bellas en el medio del espectáculo que ha dado muestra de disciplina y profesionalismo, pues decidió transformar su cuerpo para realizar el papel que impulsaría su carrera al interpretar a la cantante Jenni Rivera.

La actriz, de 27 años, debutó en la farándula desde muy joven junto a Danna Paola en la telenovela “Atrévete a soñar”, sin embargo, fue su participación en la serie de Jenni Rivera la que le dio un giro a su carrera y la motivó a continuar en el espectáculo, pues durante un tiempo pensó en abandonar todo.

Samadhi Zendejas interpretó a Jenni River en "Mariposa de Barrio". Foto: Instagram @samadhiza

Zendejas confesó el reto que significó participar en la serie "Mariposa de Barrio", pues subió poco más de 30 kilos que le trajeron conflictos con su apariencia y más tarde con su salud; aunque esto también significó una gran lección para ella pues aprendió a aceptarse y sus fans le enviaron mensajes donde señalan haberse sentido identificadas.

“Me preocupé porque pesé que la gente ya no me iba a ver perfecta, pero después me dejé de preocupar por el físico, lo que quiero es demostrarles en la actuación (…) Aprendí a valorarme, a quererme y aceptarme, una mujer con estrías, una mujer grandota, una mujer piernuda, una mujer con acné, no le quita nada de su talento, de sus virtudes”, dijo en entrevista con Karla Díaz para su canal de YouTube.

Samadhi Zendejas subió 30 kilos para su papel como la "Diva de la banda". Foto: Instagram @samadhiza

Su papel como Jenni Rivera

Aunque la joven actriz dijo sentirse feliz por su papel como la cantante en la serie de Telemundo, también habló sobre lo mucho que los cambios en su peso afectaron su salud y lo que la luchado por recuperar su figura.

La exnovia de Alejandro Speitzer ha compartido imágenes en las que presume su escultural figura durante sus múltiples viajes y desde paradisiacos destinos, misma que es el resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación.

Así afectó su salud subir de peso para "Mariposa de Barrio". Foto: Instagram @samadhiza

En entrevista para “Pinky Promise” Zendejas detalló que volver a su peso tras terminar la serie afectó su periodo menstrual y se tuvo que someter a más de una dieta, aunque le costó trabajo ahora comparte el proceso con orgullo.

Samadhi Zendejas posee una figura envidiable, pero durante la entrevista para el podcast “Del mito al hecho” confesó que había terminado en el hospital en más de una ocasión por intentar bajar de peso, algo de lo que dijo sentirse arrepentida por el daño que ocasionó a su cuerpo.

“Lo único que me queda es decir que jamás en mi vida me voy a permitir que nada ni nadie me juzgue por lo que soy o por cómo me veo, porque tengo tantas cualidades y tantas cosas que puedo demostrarle a la gente hoy que no me define una talla, el color de piel, ni nada, todo hoy es una motivación”, añadió.

Samadhi Zendejas terminó en el hospital por bajar de peso. Foto: Instagram @samadhiza

