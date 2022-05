Ángela Aguilar revela que Pepe Aguilar la regañaba por COQUETA, “me llegaban cartas, flores y chocolates”

Ángela Aguilar se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que de nueva cuenta exhibió que su papá es un hombre sumamente celoso, pues reveló que Pepe Aguilar la regañó en diversas ocasiones por ser coqueta, además, realizó algunas otras declaraciones sobre su vida personal que dejaron boquiabiertos a más de uno de sus fans.

Estas declaraciones de “La Princesa del Regional Mexicano” fueron realizadas durante una entrevista para el canal de YouTube de Arturo Buenrostro, en dicha charla, la joven cantante de 18 años habló sobre diversos aspectos de su vida personal y uno de los temas que más llamó la atención fue cuando le cuestionaron si había tenido muchos novios, pero ella lo negó, aunque aseguró que sí es coqueta y que todo esto fue culpa de su padre.

“No era noviera, yo creo que era coqueta. Me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, mi mamá me decía que estaba muy bonita, todo el mundo me lo decía. Es bonito que todo el mundo te diga eso, pero noviera nunca fui”, señaló la intérprete de “Dime cómo quieres”.

En otro momento de la entrevista, la nieta de Flor Silvestre señaló que lo que fue propiciado por su padre, tiempo después le pareció molesto, pues en la escuela comenzó a llamar la atención de otros niños que le daban regalos por lo que, al llegar a casa con estos presentes, Pepe Aguilar la regañaba por ser tan coqueta.

“Más que nada fue ser coqueta y mi papá me regañaba mucho, en la escuela, el Día de San Valentín yo era “la niña” en la escuela, entonces me llegaban ya sabes las cartas en el locker, las flores y los chocolates y mi papá “¿quién te dio eso y esto otro”, pero muy divertido, nunca fue un problema”, señaló entre risas Ángela Aguilar.

Para finalizar el tema de sus relaciones sentimentales, Ángela Aguilar señaló que conforme fue creciendo se fue haciendo más selectiva con las personas que se relaciona sentimentalmente y señaló cuáles son las cualidades en las que se fija en alguien.

“De grande empecé a tomar más decisiones de qué me conviene, quién me cae bien. Más allá de cómo te ven es cómo te tratan, cómo tratan a tu familia, cómo te hacen sentir”, señaló la cantante, quien al darse cuenta de que estaba pisando terrenos peligrosos decidió cambiar de tema para evitar hablar de su relación con Gussy Lau, de la cual, todavía se desconoce su estatus pues ninguno de los dos ha vuelto a hablar del tema desde que se filtraron las fotos donde aparecen juntos.

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que Pepe Aguilar es exhibido como un padre celoso y dicha situación le ha valido ser blanco de múltiples críticas, sin embargo, el intérprete de “Por mujeres como tú” se ha mantenido al margen de estos comentarios y ha preferido no hablar del tema.

