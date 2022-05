¿A qué se dedica Azalia de Big Brother tras la fugaz fama y un bochornoso arresto por estafa?

Una de las mujeres de mayor carisma, carácter irritable y dueña del raiting gracias a la polémica, fue sin duda la famosa negra Azalia Ojeda, mujer que abrió junto con otros de sus compañeros, las transmisiones del reality show más exitoso de Televisa en los inicios de siglo, nos referimos a Big Brother.

El programa fue todo un hito en la televisión comercial de aquella época, no era la gran cosa, pero si contaba con un formato totalmente distinto a lo que se había visto en la televisión mexicana.

Dentro de ese primer grupo de concursantes destacó el “Pato” Zambrano, Denisse Padilla, “La Mapacha”, Paola Olivera “La China” y desde luego el famoso “Rasta” y Rocío Cárdenas, la ganadora de aquella primera temporada.

Pero sin duda, la más polémica siempre fue la llamada “Negra” y no era para menos, su carácter irascible y sonrisa burlona la hizo muy popular entre la audiencia por sus constantes desplantes y gestos en el programa.

Luego de su salida, se dedicó por un tiempo a la conducción, nada mal tomando en cuenta que no estaba dentro de las finalistas del reality, hasta que un buen día regresó a ser famosa, pero por las razones equivocadas.

Azalia fue la precursora de categorizar a hombres y mujeres detestables en redes sociales con el mote de “Ladys” o “Lords”, cuando junto con varias amigas chocó en estado de ebriedad en Polanco y no conforme con eso agredió a los policías que acudieron a atender la emergencia.

La mujer se hizo tristemente célebre, por el escándalo con policías de la entonces delegación Miguel Hidalgo, el video en que agrede y discrimina a los agentes le dio la vuelta al mundo y desde entonces fue bautizada como #LadyPolanco

Otro escándalo

Por algunos años y luego del escándalo, permaneció con bajo perfil, no obstante fue de las primeras personas en ser canceladas por el repudio social, situación que la mantuvo quieta por un rato.

Sin embargo, lo último que se supo de "La Negra" tuvo que ver con otro hecho bochornoso, fue detenida en flagrancia por intentar cobrar cheques falsos en una sucursal bancaria, lastimosamente para ella, otra vez su nombre salió a relucir y fue cancelada una vez más por los usuarios en redes sociales.

Azalia no volvió a estar en los medios, de repente le llaman para alguna entrevista por el aniversario de Big Brother o para conocer de primera mano los chismes de sus ex compañeros, pero nada más, fue una de las primeras personas famosas que se enfrentó a las redes sociales y no salió bien librada.

