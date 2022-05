"Sale en La Hora Pico": confunden a Karely Ruiz con baile viral

Una vez más, la guapa influencer, Karely Ruiz, se convirtió en tema de conversación en el mundo virtual luego de que un usuario de Tik Tok compartiera un video en el que se muestra llegar a la modelo a un puesto de aguas.

El vendedor del negocio no logró reconocerla.

“¿Cómo que no me conoces?”, preguntó Karely. “Bueno, ya me vas a conocer”, le dijo.

En ese momento el joven que grabó el video aseguró que la influencer era una de las exuberantes modelos que solían salir en "La hora pico". El vendedor asintió con la cabeza mientras despachaba el agua de mango; Karely comenzó a cantar el tema musical del programa de comedia mexicano.

En seguida, el joven le pidió a la guapa modelo que realizara uno de los bailes que se hizo viral hace tiempo. La influencer aceptó y comenzó a bailar por unos segundos con uno de sus outfits más atrevidos.

Actualmente, la conductora de televisión cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, plataforma digital en la que sube contenido bastante subido de tono, pues deja al descubierto gran parte de su silueta en looks de infarto.

Por otro lado, cabe recordar que en la televisión mexicana han existido diversos programas de comedia, y uno de los más exitosos de todos los tiempos ha sido sin duda "La hora pico", mismo que estuvo al aire por más de 7 años.

En el programa participaron modelos, algunas de las más conocidas fueron Sabelle, Ivonne y Marián.

También lo protagonizaron diversos actores y comediantes, algunos de los rostros más famosos fueron Consuelo Duval, Miguel Galván, Adrián Uribe y Lorena de la Garza.

Este programa conformado por diferentes sketches fue emitido a través de Televisa, y fue producido por Carla Estrada y Reynaldo López, mismo que tuvo un total de 4 cuatro temporadas y 307 capítulos.

