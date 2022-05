Era princesa y egresada de Oxford, pero habría abandonado todo por este galán mexicano

En la industria del espectáculo se han presentado grandes historias de amor, desde relaciones que nacieron en el set hasta aquellas que para concretarse implicaron grandes sacrificios de alguna de las partes. Tal es el caso de una mujer rica que, sin importar su título de princesa, decidió dejarlo todo por el actor mexicano Rogelio Guerra.

Esta singular pareja se conoció en los años 70, cuando Phendra Carlina Johnson Duleins llegó a México con su título nobiliario de Reina Elizabeth I. El motivo de su visita era realizar un comercial junto al Jorge Rivero; sin embargo, el padre del actor cayó enfermo y la producción se vio obligada a sustituirlo.

Así fue cómo Rogelio Guerra se encontró con la princesa. Pero, de acuerdo con una publicación de la revista TVyNovelas del año 1982, el amor no surgió de inmediato. "Al verla. Rogelio no imaginó que fuera modelo. Era demasiado sencilla. Vestía pantalones, una playera con un dibujo de Mickey Mouse y lucía unas hermosas trenzas doradas", se lee en el medio.

Al cabo de unas pocas semanas el amor floreció entre la pareja, pero lo que pudo haber sido un romance repentino, muy pronto se convirtió en un fuerte vínculo que llevaría a la joven a tomar una contundente decisión.

¿Qué pasó con Rogelio Guerra y Phendra Carlina?

Phendra Carlina no solo era princesa; se graduó de la Universidad de Oxford como doctora, mientras impulsaba su carrera en las industria del espectáculo. Sin embargo, este romance comenzó a poner en jaque a la partes cuando la actriz tuvo que dejar su título como princesa para poder contraer matrimonio con el mexicano.

"Sí, fui princesa", dijo a la revista, "Elizabeth I le otorgó el título a una ascendiente mía. Al casarme con un hombre que no es noble, lo perdí". A Carlina no pareció afectarle demasiado su decisión, pues, según ella "no le pagaban por ser princesa".

Todo esto se junto con que en 1982, Guerra enfermó de la columna y tuvo que postrarse en cama por un mes. La ex princesa permaneció semanas a su lado para ayudarlo a sanar, dejando detrás su vida en la realeza.

SEGUIR LEYENDO:

El galán de telenovelas que tuvo apasionado romance con Verónica Castro y ¿terminó en la pobreza?