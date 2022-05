Mariazel reveló que Faisy le deformó el labio, ¿la golpeó?

Uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana es sin duda “Me Caigo de Risa” y aunque el público disfruta con cada uno de los concursos pero lo hace aún más con los castigos a los integrantes de la familia disfuncional, éstos han pasado momentos desagradables con tal de llevar diversión a las familias mexicanas.

Tal es el caso de Mariazel quien en entrevista con Karla Díaz para “Pinky Promise” recordó la vez que su gran amigo Faisy le deformó el labio luego de recibir uno de estos castigos.

Durante la entrevista, Karla cuestionó a sus invitados sobre cuál de todos los juegos y castigos son los que menos disfrutan, por su parte Yurem aseguró que “Sin yolanda…”, mientras que Ricardo Fastlicht reveló que el juego de las pinzas más que padecerlo, lo disfruta mucho.

Y es que Fastlicht asegura que ver sufrir a sus compañeros le gusta mucho, y Yurem coincidió con él pues aseguran que aunque tengan pinzas puestas después de un rato se te olvida.

Por su parte Mariazel reveló que el lugar que más le duele que le pongan la pinza es en la nariz; además recordó la vez que Faisy le deformó el labio en esta dinámica.

La bella conductora de deportes recordó que recién se acababa de poner relleno en los labios y aunque la producción si sabía, ésto no le importó a Faisy por lo que le puso una pinza en el labio dejándola con una gran bola en dicha parte del cuerpo.

“Una vez me puso en los labios, me acababa de poner rellenito y me quedó todo chueco, una bola acá (¿y no sabía la producción?) no, sí pero a Faisy le vale” dijo Mariazel.