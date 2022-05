“Yo soy Betty, La Fea”: Lorna Cepeda, la "peliteñida" se casa a los 51 años; así luce en la actualidad

Lorna Cepeda, mejor conocida como la “Peliteñida” en la famosa telenovela “Yo Soy Betty, La Fea”, se volvió tendencia este jueves luego de dar a conocer que se va a casar con su actual novio, un famoso empresario con el que ya lleva dos años de relación; la noticia, como era de esperarse, se viralizó en las redes sociales en donde sus millones de fans alrededor del mundo la han felicitado.

La actriz colombiana saltó a la fama hace más de dos décadas luego de interpretar el personaje de "Patricia Fernández", mejor conocida por todos como la “Peliteñida”, papel que la catapultó al estrellato tras el rotundo éxito alcanzado por la telenovela, la cual se estrenó en 1999 y se transmitió hasta el año 2001.

Lorna Cepeda, ahora de 51 años, dio la noticia de su compromiso con el empresario Juan David Morell en sus redes sociales, lo que generó euforia entre sus millones de seguidores, a quienes les aseguró que había encontrado de nuevo el amor y que próximamente se casará por segunda ocasión, algo que hacía algunos años no consideraba siquiera una posibilidad.

"En 2004 me preguntaron si me volvería a casar y dije no"

Fue en su cuenta de Instagram en donde la también modelo compartió la noticia con sus seguidores con un emotivo mensaje en el que recordó que tras el término de su primer matrimonio (1990-2003) en 2004 le preguntaron si se volvería a casar, a lo cual respondió que no. Mientras que ahora, casi dos décadas después, y luego que su novio le propusiera matrimonio ella respondió con un rotundo sí.

"2004 me preguntaron: Lorna, te volverías a casar??? Mi respuesta fue : NO. 2022, Te casarías conmigo??? SI, SI, mil veces SI!!!!", se lee al inicio del mensaje que compartió en Instagram, el cual acompañó con un clip que contiene diversos videos y fotografías de algunos destacados momentos que ha vivido junto a Juan David Morell.

"No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así! Pero Hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos, es más chevere, al que amo profundamente , tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, y saben que? Todo ha valido la pena! Dios nos bendiga siempre! Y nos bendiga a todos!", fue la manera en que la actriz colombiana cerró su mensaje.

Lorna Cepeda comenzó su carrera artística como modelo hace 29 años y se inició en la actuación en 1997, se casó en 1990 con Eduardo Paz, con quien estuvo casada 13 años hasta su separación en 2003 y junto a quien procreó tres hijos. Ahora, a 18 años de su divorcio, quiso compartir la noticia de su compromiso, así como su felicidad, con sus millones de fanáticos y seguidores, quienes con decenas de mensajes la felicitaron por esta decisión. Para ver el video da click en este enlace.

