Yo soy Betty la fea: Don Armando le guardó este rencor durante años a Hugo Lombardi

Jorge Enrique Abello, actor que encarnó a Armando Mendoza en la telenovela Yo soy Betty la fea, tuvo una charla con Julián Arango, quien participó en la misma telenovela haciendo papel del diseñador Hugo Lombardi.

Durante la charla, el protagonista del drama más exitoso de Colombia dejó entrever que hubo una acción que jamás le perdonó a su colega, aunque han pasado más de 20 años de lo sucedido.

No es un secreto que los dos fueron amigos incluso antes de la telenovela al punto de que los dos compartieron habitación en un hotel durante un viaje que tuvieron hace unas décadas.

En esa ocasión, narró que en una de esas ocasiones Arango se levantó más temprano, por lo que fue al baño, realizó sus necesidades y se fue.

“Yo soy Betty, la fea”: ¡Parece modelo! Esta es la transformación de Aura María del cuartel de las feas: FOTOS

Ambos bromearon con el momento.

El problema de esto, contó, fue que no había agua en el edificio, lo cual ocasionó que las heces del intérprete de Lombardi no bajara la palanca del retrete y se fuera sin avisarle, aunque estuviera dormido. De acuerdo con lo dicho por el actor, esto le ocasionó una gran vergüenza al no saber qué hacer o cómo explicar lo sucedido.

Al respecto, Julián respondió que fue un malentendido, debido a que él se enteró de que no había agua hasta después de que había terminado de realizar sus necesidades.

"El cuarto no tenía aire acondicionado, eso lo hizo un infierno", aseguró Jorge Enrique.

Arango aseguró que no tuvo forma de explicar a su compañero en el momento, debido a que estaba durmiendo, pero añadió que ya le había pedido perdón por lo sucedido hace ya varios años.

Sigue leyendo:

Yo soy Betty la fea: las tragedias que vivió una de sus actrices en la vida real

Yo soy Betty, la Fea: Así luce Ana María Orozco a 21 años de su estreno