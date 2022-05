Michelle Salas derrocha sensualidad en Cannes con LUJOSO vestido satinado

Michelle Salas se encuentra en su mejor momento, pues su popularidad ha crecido y ejemplo de ello es que es una de las invitadas del Festival de Cine en Cannes, realizado en Francia. En dicho evento se ha dejado ver con los mejores looks, y este martes derrochó sensualidad con un vestido satinado con el que robó miradas.

La modelo, de 32 años, lleva varios días en la ciudad francesa, a la que fue invitada para asistir a uno de los festivales más importantes de la industria cinematográfica, en donde se encuentran otros mexicanos como Gael García Bernal y el director Guillermo del Toro, quienes se convirtieron en la sensación al cantar una canción de José Alfredo Jiménez.

Michelle Salas se luce en Cannes Foto: IG @michellesalasb

Así se deslumbró Michelle Salas en Cannes

"Finding my way to a dirty martini", (Encontrando mi camino hacia un martini sucio), colocó en la descripción en la que también etiquetó al fotógrafo Gabriele Di Martino y la artista del maquillaje Elisa Rampi, quienes la apoyaron para verse espectacular una vez más, pues esta no es la primera ocasión en la que deslumbra en el evento de cine, ya que por su paso por la alfombra roja conquistó a los asistentes, a pesar de un pequeño accidente.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se lució con un vestido satinado en color azul, el cual tenía una abertura en la pierna que llegaba a la altura de la cadera. Además, la pieza tenía la espalda descubierta, por lo que todo esto le dio un toque de sensualidad, que robó miras en Cannes y encendió las redes como Instagram.

En la plataforma de Meta, Michelle Salas compartió su sesión de fotos con las que consiguió más de 30 mil 500 "likes" y cientos de comentarios en inglés y español. Asimismo, desató las comparaciones con su padre, Luis Miguel, ya que se alcanzan a leer "Estás preciosa igual a el Sol de México (sic)".

Michelle estudió diseño de modas en Estados Unidos y en su corta carrera ha colaborado con importantes marcas como Dolce & Gabbana, Chanel, Cartier y Tommy Hilfiger, asimismo ha posado para destacadas revistas dedicadas a las tendencias y estilo de vida, y ha conformado una trayectoria como influencer, pues en su cuenta de Instagram tiene 1.8 millones de seguidores.

