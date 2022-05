Johnny Depp vs Amber Heard: Kate Moss relató el famoso incidente en el que rodó por las escaleras

El caso de Johnny Depp y Amber Heard tomó un giro inesperado cuando se confirmó que Kate Moss iba a presentar su declaración frente al estrado. La modelo británica testificó este miércoles en una videollamada desde Inglaterra para contar cómo fue su relación con el protagonista de “Piratas del Caribe”.

La modelo confirmó que durante su relación en la década de los 90 no tuvo ninguna experiencia de violencia por parte del estadounidense. La pregunta surgió por los rumores de una historia en la que rodó por las escaleras, para ser más específico durante unas vacaciones en Jamaica. La pregunta fue realizada por parte de Benjamin Chew, uno de los abogados de Depp durante el interrogatorio.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, relató durante la videollamada.

La reacción de Depp

La modelo explicó que cuando Johnny apareció la trató bien y la llevó directo a la habitación y buscó a alguien que la atendiera después del accidente de rodar por las escaleras. Posteriormente dejó claro que nunca la empujó, pateó o intentó hacerle daño durante las vacaciones. “Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”.

El testimonio de la británica duró menos de cinco minutos y no fue interrogada por parte de los abogados de Amber. Se tiene que recordar que el nombre de Moss salió a principios del mes cuando Heard la mencionó cuando estaba en el estrado. Heard dijo tener constancia de que el actor había ejercido violencia física contra la modelo mientras eran pareja, Al recordar un supuesto hecho de violencia entre ellos en una escalera, dijo: “Simplemente, en mi cabeza, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras”.

Moss y Depp terminaron su relación en 1998 después de cuatro años donde los disfrutaron de su amor y grandes momentos. Esto a pesar del mal trago que fue la caída de las escaleras durante las vacaciones en Jamaica.

Con información de AP