Johnny Depp: Él es Daniel, su hermano 10 años mayor que nadie conoce y también es artista

El nombre de Johnny Depp acapara los titulares de todos los medios del mundo y no lo hace por alguna película o producción en la que esté participando, sino por el pleito en la corte que tiene en contra de su exesposa, Amber Heard, a quien demandó por difamación, luego de que la actriz publicara un artículo en The Washington Post, que llevó por título: “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change”, ”Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

Dicha demanda fue por 50 millones de dólares, a lo que la también actriz respondió con una contra demanda por 100 millones, así que no es de extrañar que todos los reflectores estén puestos en lo que pasa en la corte. Muchas de las intimidades de la pareja han salido a la luz, tales como discusiones, insultos y hasta infidelidades.

Así, los seguidores del intérprete de Jack Sparrow en la saga de Disney "Piratas del Caribe", quieren saber más de la vida del ícono del cine y una de las facetas de la vida de Depp que ahora es de dominio público es aquella que tiene que ver con su familia, como por ejemplo, la violencia que sufrió al ser un niño.

El hermano mayor de Johnny Depp

Pero Johnny tiene un hermano y dos hermanas, de quienes se sabe muy poco. Daniel Depp es 10 años mayor que el también músico, se sabe que tienen una muy buena relación y que se dedica al arte, pero él en el ámbito de la escritura.

En alguna entrevista Daniel mencionó que fue gracias a su hermano que logró escribir su primer libro "Loser's Town", "creo que el libro nunca habría salido adelante sino hubiera sido por él diciéndome, ¡tienes que publicar algo ya; me estás matando!'", dijo para The Scotsman.

Daniel antes de eso se dedicaba a dar clases de inglés, pero lo que realmente le apasionaba era escribir.

