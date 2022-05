Pedro Infante: La vez que hizo impresionante confesión en entrevista

En la época de Oro del Cine Mexicano, uno de los galanes más destacados fue Pedro Infante, quien participó en más de 60 películas y grabó alrededor de 310 canciones. A pesar de su exitosa carrera, el llamado "ídolo de México" estaba triste tras haber trabajado en la pantalla grande, así lo confesó en una entrevista inédita recuperada por los fans.

Pedro Infante Cruz, nombre completo del artista, nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917, pero a los 18 años se mudó a Guamúchil, lugar en el que comenzó su carrera como cantante. Para buscar mejores oportunidades viajó a la Ciudad de México, en donde fue convocado para participar en películas como extra, siendo su primera cinta "En un burro tres baturros", de 1939; tras este debut obtuvo otros papeles y pronto tuvo un rápido ascenso en la industria.

Pedro Infante se sentía triste por esta razón

A pesar de que era muy talentoso y además tenía una buena relación con sus compañeros de escena y staff, el cantante de "Cien Años" y "Amorcito corazón", se sentía triste tras estar trabajando en la industria cinematográfica, así lo reveló en una entrevista que fue recuperado por algunos de sus fans. En la conversación, el actor, de entonces 38 años, reveló que sentía que no era un buen artista.

"Yo entré al cine, pero yo me sentía muy triste porque nunca le atinaba a nada", dijo Infante, quien, de acuerdo a algunos registros y anécdotas, no confiaba en su capacidad actoral, pues ésta no es la primera vez que expresaba algo parecido. De hecho durante la filmación de "Los Tres García", "El Ídolo de Guamúchil" estaba tan desmotivado que retrasaba las filmaciones y hasta provocó que Sara García no quisiera trabajar con él.

Pedro Infante le agradece a su compañero de "Nosotros los pobres"

En el pequeño videoclip, también aparece el director Ismael Rodríguez, a quien el protagonista de "Tizoc" le agradeció su apoyo, ya que indicó que "él le dio la carrera" y le enseñó a comunicarse con la gente. Y no es para menos que Pedro Infante tuviera un gesto como este con el cineasta, pues varios de sus éxitos fueron hechos por él, uno de los más importantes la tribología de "Nosotros los pobres", "Ustedes los Ricos" y "Pepe, El Toro", en el que también compartió créditos con Blanca Estala Pavón.

"Los Tres García", "A.T.M A toda máquina!", "Dos Tipos de Cuidado", "Los tres huastecos", "¿Qué te ha dado esa mujer" y "La oveja Negra", son algunas de las películas en las que Pedro Infante hizo la dupla perfecta con Rodríguez, quien fue uno de los directores más importantes de la época, pues también logró trabajar con figuras como Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Elsa Aguirre, Germán Valdés "Tin Tan", Dolores del Río y María Félix, entre otros.

Ismael Rodríguez y Pedro Infante hicieron varias películas juntos Foto: Especial

Ismael Rodríguez Ruelas nació en la Ciudad de México, el 19 de octubre de 1917, y perteneció a una familia dedicada al medio artístico, pues sus hermanos son los cineastas Joselito y Roberto Rodríguez. Su primer película fue "¡Que lindo es Michoacán!", la cual lo colocó como el director más joven del mundo, pues sólo tenía 22 años de edad. Entre sus cintas más destacadas están "Tizoc: Amor indio" (1956) y "Ánimas Trujano".

