Itatí Cantoral deslumbra en vestido amarillo ideal para mujeres mayores de 40 | FOTO

Itatí Cantoral dejó claro que cuando se trata de looks juveniles y elegantes es una de las famosas que pasan de los 40 años y saben lucirlos de forma increíble, como lo demostró en su última publicación en Instagram en la que deslumbró con un vestido amarillo de escote pronunciado.

Con el outfit que la actriz lució en sus redes confirma que la edad no es impedimento para lucir moderna, una combinación que muchas mujeres mayores de 40 años buscan, y que la actriz supo llevar con un look que hizo resaltar su belleza y su curvilínea figura.

Itatí conquista en atrevido look amarillo

Fue la noche de este lunes cuando Itatí compartió con sus millones de fans en Instagram una serie de fotografía en la que se le ve luciendo un look elegante y sofisticado, pues presumió un vestido de tela brillante en color amarillo que destaca por su diseño de mangas largas y escote bajo.

Itatí enamoró en atrevido look a sus 47 años. Foto: IG @itatic_oficial

"La que de amarillo se viste… va al mercado por tlacoyos. #styleoftheday", escribió la también cantante para acompañar la publicación, demostrando que es una mujer con un gran sentido del humor, y también muy hermosa, como se lo hicieron saber sus millones de fans con sus cientos de comentarios.

Además de las instantáneas en su perfil, Cantoral compartió otras imágenes en sus historias, en las que se le vio posar junto a Patricia Manterola y Alicia Machado, con quienes prepara un proyecto nuevo, aunque no ha dado a conocer más detalles de su colaboración con la ex Garibaldi y la ex Miss Universo.

La actriz posó junto a Patricia Manterola y Alicia Machado. Foto: IG @itatic_oficial

Cantoral ganó fama por su personaje de Soraya Montenegro en la telenovela "María, la del barrio", y es una de las famosas que destaca en redes como Instagram, donde no sólo comparte contenido sobre su trabajo, también impone moda con los looks que deja ver.

La hija del compositor Roberto Cantoral, cuenta con más de 30 de carrera en la televisión, teatro y cine; además de ser cantante. Se casó en 1999 con el actor Eduardo Santamarina, de quien se divorció en el año 2004 y con quien tuvo 2 hijos, los mellizos Roberto Miguel y José Eduardo.

