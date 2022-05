HBO Max tiene una película que costó 60 millones y está llena de intensa acción | TRÁILER

Los usuarios en busca de entretenimiento se preguntan qué pueden ver en las diversas plataformas de streaming que hoy en día existen, donde se puede encontrar una gran variedad de películas y series de diversas temáticas y géneros. En este sentido, una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Bajo este panorama, los títulos que ofrece la plataforma ha cambiado la forma de consumir series y películas, y en este sentido, el éxito ha sido tanto que incluso esta página de entretenimiento ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cines o en televisión.

Qué ver en HBO Max

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En esta ocasión, te recomendamos la cinta de acción Jack Ryan: Shadow Recruit, la cual fue dirigida por Kenneth Branagh; tuvo lanzamiento por primera vez en 2014, con las actuaciones de Chris Pine como Jack Ryan, Kevin Costner como Thomas Harper, Keira Knightley como Cathy Muller, Kenneth Branagh como Viktor Cherevin, Nonso Anozie como Embee Deng, Colm Feore como Rob Behringer, Gemma Chan como Amy Chang, y David Paymer como Dixon Lewis.

¿De qué trata “Jack Ryan: Shadow Recruit”?

“Jack Ryan: Shadow Recruit”, sigue la historia de Jack Ryan, un veterano de guerra quien lleva una doble vida, pues es un ejecutivo de Wall Street y también trabaja como analista de la CIA; su vida da un giro inesperado cuando es enviado a descubrir la verdad detrás de un plan para hundir la economía norteamericana y generar caos en todo el mundo.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica alojada actualmente en el catálogo de HBO Max:

