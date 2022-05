¿Exhibirá conversaciones con Belinda? Lupillo Rivera manda mensaje a Nodal tras filtración

El popular cantante y compositor de música regional mexicana y partes de la dinastía Rivera, el talentoso Lupillo Rivera, salió al quite enmedio de la polémica entre Christian Nodal y su ex, la cantante Belinda, luego de la difusión de algunos mensajes privados por parte de Nodal.

El cantante de "Son tus perjumenes mujer", señaló que no es su estilo contar sobre los gatos o las cosas que compró o regaló a las mujeres que han estado con él, al contrario, dijo que eso es una falta de respeto que no debe hacerse a ninguna mujer.

Lupillo también afirmó que no es su papel sacar información sobre una persona con la que estuvo relacionado, ni mucho menos exhibir las cuentas o los recibos, por el contrario, señaló tajante que eso no es de hombres y lo mejor en esos casos es callarse.

Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Eso es ser un hombre. Yo sé lo que le di a las mujeres, pero no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir ‘yo hice esto’ porque eso no me hace mejor. Que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante. Yo ya le di vuelta a la página hace mucho tiempo”, señaló el cantante frente a los medios de comunicación.