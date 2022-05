Así fue la vez que dejaron ensangrentada a "Barby" Juárez y ella prometió vengarse: VIDEO

En nuestro país tenemos grandes estrellas del deporte, tal es el caso de Mariana Juárez, mejor conocida como “La Barby Juárez” quien es una experta en boxeo y gracias a su tenacidad, profesionalismo y disciplina fue campeona del mundo en peso mosca y peso gallo.

Sin embargo, para llegar a convertirse en lo que es hoy, una de las mejores boxeadoras no solo de México sino del mundo entero, “La Barby”, tuvo que enfrentar muchas dificultades al inicio de su carrera pues por ser mujer enfrentó al machismo en el que su deporte está inmerso.

En los 24 años de trayectoria “La Barby” enfrento comentarios machistas en la que la tachaban de lesbiana solo por que le gustaba el deporte de contacto como lo es el box, sin embargo, esto fue solo un poco de lo que le esperaba.

En entrevista con Celia Lora, Mariana Juárez abrió su corazón y recordó cómo fue la primera vez que la dejaron totalmente ensangrentada y fue por que apenas iniciaba y por ser mujer la enfrentaron con un nuevo prospecto que quería boxear.

Foto: IG @barbyjuarez

Mariana recordó que por ser mujer, la enfrentaron en el ring contra un hombre que al igual que ella, apenas iniciaba, sin embargo, el hombre de quien no recuerda su nombre la dejó toda ensangrentada al terminar la pelea.

“Recuerdo una vez que un chavo llegó ahí al gimnasio y dijo: ‘no que quiero boxear’, y le dijeron: ‘ah boxea con ella’, y pues me lo subieron (al ring), y yo me acuerdo que si me dejo toda sangrada, así toda, toda que yo me acuerdo que hasta en la boca cuando de repente me quitaban el protector estaba todo lleno de sangre”, recordó Mariana “La Barby” Juárez