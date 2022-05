¿Quién es Carlos Arenas? Su ex Vanessa Claudio lo señaló de tóxico, homofóbico y celoso

Carlos Arenas es uno de los conductores favoritos de la televisión que se ha ganado al público con su talento y simpatía ante las cámaras, aunque todo parece indicar que se trata de una fachada pues su exnovia Vanessa Claudio reveló detalles de su tortuosa relación.

Carlos Antonio Arenas de los Cobos, como es el nombre completo del conductor, comenzó de manera inesperada su carrera en la farándula pues su pasión estaba en la música; sin embargo, debido a la falta de dinero tuvo que trabajar como modelo y esto loo impulsaría a la televisión.

Su debut en televisión llegó con el programa “Hit M3” donde de inmediato captó la atención de la televisora que vio en él talento, por ello, en 2012 se incorporó a “Venga la Alegría” que rápidamente consiguió colocarse como uno de los matutinos favoritos y la competencia directa de “Hoy”.

Vanessa Claudio acusa de tóxico a Carlos Arenas. Foto: Instagram @carlos_arenastv

Dos años más tarde se convirtió en conductor de “La Academia Kids” junto a Ingrid Coronado, aunque el programa tuvo gran aceptación por el público no es un proyecto por el que se recuerde a Carlos Arenas. Luego de cuatro años y en medio de fuertes rumores de conflictos con sus compañeros, el actor salió sin dar mayor aviso de “Venga la Alegría”.

Luego de ello se incorporó al programa “Sale el Sol”, donde compartió escena con Roberto Carlo que también lo calificó de “déspota, homofóbico y grosero” por los comentarios que realizó sobre él a su salida del matutino cuando todavía no se declaraba homosexual.

Conflicto con Vanessa Claudio

Aunque el conductor se ha ganado un lugar en el corazón del público, no sucedió lo mismo con Vanessa Claudio que decidió romper el silencio de su relación asegurando que lo había pasado muy mal, testimonio que se sumaría al de sus otras parejas.

“Él podrá decir lo que quiera de mí, pero me encontré a dos de sus ex novias y era como escuchar mi propia historia en voces de otras mujeres", dijo en entrevista con Karla Díaz para su canal de YouTube.

Añadió que el conductor era muy celoso con ella y que los problemas de su relación estaban afectando su trabajo por lo que decidió poner fin a su romance, mismo que la llevó a cuestionarse sobre el motivo por el que dejó que llegara tan lejos.

"Como amigo, por lo menos conmigo era super chido, de pareja fue muy triste mi experiencia con él, igual yo no le guardo rencor. Yo sé que él no me puede ver ni en pintura, es su problema, al final del día uno tiene que sanar y entender que cada quien tiene su proceso", dijo la conductora.

