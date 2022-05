Galán del Cine de Oro que trabajó con Pedro Infante y María Félix, casi supera al 'ídolo de México'

Cuando se habla de las grandes estrellas de la época de Oro del Cine Mexicano, a muchos se les viene a la mente Pedro Infante y María Félix, quienes se han convertido en los principales referentes de esta etapa. Ambos artistas sólo compartieron créditos una vez en la película 'Tizoc: Amor de indio', con la cual se consagró Julio Aldama, un actor que casi supera al 'ídolo de México' en la música.

Julio Augurio Aguado Turrubiates, nombre real del actor, iniciaba en el mundo del espectáculo cuando, el 1956, el director Ismael Rodríguez lo eligió para ser parte del elenco de 'Tizoc', con el personaje de Nicuil, el cual le dio fama en la industria cinematográfica. Después de este proyecto, le siguieron más trabajos en la pantalla grande y aprovechó su popularidad para lanzarse como cantante de música ranchera.

Julio Aldama casi supera a Pedro Infante

Durante el Cine de Oro, el también llamado 'ídolo de Guamúchil' fue considerado uno de los máximos exponentes del regional mexicano, ya que al grabar más de 310, muchas de ellas del género, el actor colocó varios éxitos en la radio y también interpretó la mayoría de los temas de sus alrededor de 60 cintas.

No obstante, tras la muerte de cantante de 'Cien años' el 15 de abril de 1957 en un avionazo, muchos artistas intentaron lograr sus hazañas, y uno de ellos fue Julio Aldama, quien después de triunfar en el séptimo arte, comenzó una carrera como cantante. De acuerdo a algunos registros, el actor tenía una capacidad vocal nata, por lo que fue considerado el mejor exponente de ranchero de la industria del entretenimiento.

No obstante, Aldama sólo grabó muy pocas canciones, siendo las más recordadas 'Bonito Tecalitlán', 'Me das una pena', 'El cantarito', 'Almohada', entre otras. No obstante, se decidió definitivamente por el cine, y no sólo hizo trabajos como protagonista, sino que también se lanzó como director.

Julio Aldama dejó la medicina para tener fama con Pedro Infante y María Félix

El actor nació en Nueva Rosita, Coahuila, el 20 de septiembre de 1931. Su carrera comenzó muy alejado de los reflectores, ya que en su juventud estudió medicina, no obstante, dejó esta profesión después de que Ángel Rabanal lo invitó a trabajar como cantante en el programa 'El rancho del edén', que se transmitía por la XEQ, en donde conoció al director Rodríguez quien lo hizo debutar en la pantalla grande con la película 'Maldita ciudad' de 1954.

Además de 'Tizoc: Amor de indio', el actor grabó 'Tlayucan', 'Tiburoneros', 'El hombre de papel' y 'Dos alegres gavilanes', así como 'Amor y sexo', en la que volvió a compartir set con la diva María Félix, esta vez como su pareja, 'Los cañones de San Sebastián', 'El pocho', y 'Fe, Esperanza y Caridad'.

Julio Aldama alcanzó la fama en 'Tizoc: Amor de indio' Foto: Especial

Julio Aldama también incursionó como director, siendo su película más exitosa 'Hermelinda Linda' de 1984, la cual fue protagonizada por la ex estrella infantil del Cine de Oro, Evita Muñoz 'Chachita', Julio Augurio, Arturo Benavides y Queta Lavat, entre otras destacadas figuras del cine y la televisión.

El actor tuvo su última aparición en la telenovela de 1988, 'El extraño retorno de Diana Salazar', protagonizada por Lucía Méndez, pues tan sólo un año después, Aldama murió el 9 de enero, a los 57 años de edad, debido a un infarto al miocardio.

