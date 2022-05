Niurka pone en su lugar a Laura Bozzo y le dice cómo se debe comportar en México; porque no está en su país | VIDEO

A pocos días de que diera inicio La Casa de los Famosos 2, el reality de Telemundo en el que se reúnen 17 celebridades del espectáculo latino para convivir 24//7 sin ninguna conexión con el exterior, ya hay mucha información y situaciones que acaparan las conversaciones digitales.

La personalidad que más ha dado de qué hablar es Niurka Marcos, la vedette cubana no ha parado de acaparar los reflectores del programa desde el día uno, ya sea por su particular forma de hablar y "llamar a las cosas por su nombre". Uno de lo momentos más impactantes de la emisión desde su estreno el pasado 10 de mayo, fue cuando la peruana Laura Bozzo le pidió disculpas a la bailarina en público y provocó el llanto de ésta.

“Lo que hice no tiene nombre, yo le quiero pedir perdón de verdad. Yo no suelo pedir perdón públicamente así, pero creo que cada uno de los habitantes de esta casa se merecen que yo explique mi actitud totalmente histérica, mi actitud mala jugadora, porque acá estamos para jugar y no es justo que yo me descargue contra una persona que ha sido muy buena conmigo como Niurka”, le dijo.