Lucero y Lucerito Mijares cumplen sueño durante su viaje a Nueva York; esto es lo que se sabe

Lucero y Lucerito Mijares realizaron un viaje a Nueva York donde se dice que vivieron días bastante intensos, pero lo más importante fue que lograron cumplir un sueño que tenían desde hace tiempo. Dicho sueño tiene que ver con el sueño de la hija de Manuel y la ‘Novia de América’, es decir, forjar su carrera en el mundo del teatro musical.

La cantante y su hija aprovecharon los días en la meca del teatro para cumplir un sueño, conocer los escenarios más emblemáticos del teatro musical. Se tiene que recordar que Lucerito está comenzando su carrera arriba de la tarima.

Durante este viaje, madre e hija vivieron días llenos de magia y teatro. Durante su viaje disfrutaron de: Little shop of horrors, Six, Hamilton, The Phantom of the Opera, The music man, Wicked y Dear Evan Hansen. Se dice que parte de este viaje fue para que Lucerito viera donde quiere estar algún día.

Una misma pasión

Durante las vacaciones, las famosas aprovecharon sus redes sociales para compartir algunos de los momentos más memorables y de paso mostrar que la pasión por el teatro las une más de lo que la gente podría esperar. Se tiene que recordar que la ‘Novia de América’ también hizo teatro musical en algún momento.

Lucero tiene un gusto por el teatro y el teatro musical como pocos. Esto se lo heredó a su hija, quien con 17 años ya está iniciando carrera arriba de la tarima. Se tiene que recordar que la ‘Novia de América’ protagonizó “Regina”, un musical que fue todo un éxito en el 2003.

La hija de Manuel Mijares ya tuvo su primer acercamiento con el teatro al formar parte de “La Jaula de las locas”, pero debido a sus proyectos para este 2022 decidió dejarlo. Eso sí, fue todo un éxito, ya que sus fans le piden que vuelva a los escenarios lo antes posible.