Michel Duval: Siempre me di cuenta de que yo no servía para otra cosa que no fuera el arte

Michel Duval es un hombre que decidió construir una vida en el mundo del arte, donde la música y la actuación han sido su refugio. Con muchos planes por delante y sueños por cumplir, así es como el hijo de Consuelo Duval traza su propio camino.

Serch Ramírez para EstiloDF

Uno de los mayores logros de Mich es formar parte de la serie Deadly Class, dirigida por los hermanos Russo, quienes están detrás de proyectos como Los Vengadores; ahí, el actor pudo desarrollar su versatilidad histriónica.

Michel nos abre su corazón y nos cuenta: “Creo que Deadly Class ha sido el proyecto más importante que he hecho en mi carrera, lástima que no se renovó para una segunda temporada, por lo menos cumplí el sueño del pequeño Mich”, explica. En este tenor, el también modelo audicionó para ser Spider-Man, papel que terminó en manos de Tom Holland; sin embargo, el mexicano no se rindió y una vez más casteó, sin suerte, para interpretar a Moon Knight.

Serch Ramírez para EstiloDF

Notamos en su voz que el actor jamás se desilusionó, al contrario, estas experiencias lo llevaron a incrementar su nivel actoral para buscar proyectos más ambiciosos, tal es el caso de la película “La octava cláusula”, que ya está disponible en Amazon Prime Video.

Para conocer detalles de su trayectoria platicamos con Mich, quien nos cuenta cómo ha resultado hacerse de un nombre en una industria tan competitiva.

¿Qué fue primero, la actuación o la música? Creo que fue la actuación, puedo decir que nací actor, por más que no lo tomé por seguro, me preparé y he estudiado en diferentes partes del mundo. La música llegó después, no nací músico, me hice músico. La actuación fue de los primeros mundos que descubrí por mi mamá: no nos podía dejar en la casa, no teníamos a nadie que nos cuidara, entonces nos llevaba con ella al set y se convirtió en mi segunda casa desde muy chiquito.

Serch Ramírez para EstiloDF

¿En qué momento decidiste dedicarte a ser artista? A lo que me dedico es al arte, no a la actuación, ni a la música, sino a contar historias a través de las disciplinas artísticas que existen, sea dibujo, escritura, actuación o música. Creo que lo supe desde muy pequeño, siempre me di cuenta de que yo no servía para otra cosa que no fuera el arte.

¿Qué es lo que más te ha costado ganarte en esta competida carrera? Creo que lo más complicado ha sido ganarme un poco el respeto; siento que por tener el apellido o caminar en la sombra de la gran Consuelo Duval la gente piensa que el camino se vuelve más fácil, pero no es así. Decidí abrir mi propio camino, ir a lugares donde el apellido Duval no significara nada, por eso me mudé a Los Ángeles

¿Qué otros planes tienes para este año? Cerré un deal con Amazon, que es una saga de cuatro películas; todavía no lo puedo platicar a fondo, pero me emociona muchísimo, es mi primer protagónico y es un género más familiar, es una comedia romántica. Al final del día soy muy selectivo en lo que hago, trato de encontrar personajes que me pongan un reto para poder demostrar mi capacidad actoral” finalizó.