Violeta Isfel es hospitalizada de emergencia: ¿Cuál es su estado de salud, volverá a 'Las estrellas bailan en Hoy'?

La actriz Violeta Isfel fue hospitalizada de emergencia este miércoles debido a problemas de salud que empezó a presentar desde inicios de mayo. Los fans de la intérprete están muy preocupados por ella, debido a que en los últimos días se ha esforzado mucho en el concurso 'Las estrellas bailan en Hoy', competición a la que se preguntan si volverá.

La tarde de ayer, la actriz de 'Atrévete a soñar' tomó su cuenta de Instagram para informar que había ingresado a una clínica, ya que en los últimos días había presentado diarreas y otros malestares. Por medio de sus "historias", la estrella de televisión aclaró que se encuentra estable, pero que se mantendrá en observación esta semana.

¿Cuál es el estado de salud de Violeta Isfel?

Después de que sus fanáticos se preocuparan, Isfel, de 36 años, hizo un live en Facebook en donde aclaró las dudas de sus admiradores y dijo que está en el hospital debido a que se deshidrató y le detectaron un parásito, el cual está generando el mal estado de salud.

"Desde que empecé lo de 'Las estrellas bailan en Hoy' el primer día ahí me agarró una diarrea así como rara y vómito, entonces me atendieron en Televisa, me dieron un antibiótico y todo y los siguientes días estuve como bien, hidratándome y así. Pero la semana pasada a finales me empecé a sentir mal, como que no recuperaba el hacer del baño normal, seguía como con diarrea, literal agua, y dije esto no está bien, me voy a deshidratar. Bajé de peso muchísimo [y] me empecé a asustar", contó.

Violeta Isfel participa en 'Las estrellas bailan en Hoy' Foto: IG @violetaisfel

La actriz, recordada por su papel de 'Antonella', relató que a pesar de que llevaba varias semanas sintiéndose mal, fue hasta este martes en la noche cuando empezó a soltar sangre, por lo que decidió acudir al hospital tras la recomendación de su doctor. En el lugar, la atendieron y se dieron cuenta que estaba completamente deshidratada, por lo que determinaron internarla.

"Llegué seca, llegué con un nivel de deshidratación que no le deseo a nadie, entonces me sacaron sangre toda la que pudieron, no se podía porque resulta que mis venitas se secaron igual, entonces no había como manera de canalizarme hasta que ya lo lograron. Y se la han pasado hidratándome porque lo más preocupante de todo es la deshidratación severa que traía".

Violeta Isfel adelantó que regresará a 'Las estrellas bailan en Hoy' para seguir participando junto a Raymix, su pareja del concurso en el matutino de Televisa, sin embargo, esta semana no podrá acudir a los ensayos, por lo que los fans esperarán a que se den a conocer las medidas que tomará la producción, ya que en el próximo viernes es de eliminación.

