Raúl Velasco: Así hablaba inglés el polémico conductor de “Siempre en Domingo”

En los últimos meses, el interés por conocer más a fondo la vida personal y profesional de Raúl Velasco ha ido en aumento y una de las dudas más recurrentes entre sus seguidores es saber si hablaba otros idiomas y cuál era su preparación académica, por lo que en esta ocasión aclararemos estas inquietudes y también te diremos algunos otros aspectos que posiblemente no sabias acerca del emblemático conductor de “Siempre en Domingo”.

Raúl Velasco Ramírez, nació el 24 de abril de 1930 en Celaya, Guanajuato y de acuerdo con sus propias palabras, aunque su familia tenía una tienda de abarrotes, no tenían una posición económica privilegiada como se podría pensar, por lo que comenzó trabajar desde que era muy pequeño y tuvo que arreglárselas para no descuidar sus estudios y a la vez aportar dinero a su casa.

Debido a esta situación, la vida académica de Raúl Velasco se fue complicando, además, él mismo comentó durante una entrevista que “era muy malo para las letras” y que “era un niño sumamente inquieto” por lo que al terminar la secundaria decidió abandonar sus estudios, no obstante, años más tarde consiguió entrar a trabajar a un periódico local y fue así como comenzó su carrera en los medios.

Raúl Velasco solo estudió hasta la secundaria. Foto: Especial

En sus primeros años en la televisión, Raúl Velasco presentó a decenas de artistas nacionales y ocasionalmente a algunos provenientes de Latinoamérica o España con los cuales no tenía ningún problema pues el idioma no era una barrera, sin embargo, conforme “Siempre en Domingo” fue tomando mayor popularidad y se convirtió en la plataforma de entrada al mercado latino para artistas anglosajones, el conductor se vio en la necesidad de aprender inglés, por lo que enfocó todos sus esfuerzos para poder comunicarse en este idioma.

En diferentes ocasiones Raúl Velasco demostró los frutos de sus clases de inglés y aunque era capaz de entablar una conversación él mismo llegó a decir que su pronunciación era terrible, por lo que optaba por tener a un traductor a su lado cuando le tocaba entrevistar a una estrella internacional y esto se puede comprobar en una entrevista que le hizo Cyndi Lauper cuando estuvo como invitada en “Siempre en Domingo”.

“Cyndi, i want to say ‘Welcome to México’ is the only thing i say in english, because my english is terrible” fueron las palabras de Raúl Velasco antes de pedirle a una traductora que le ayudara durante a la entrevista con la intérprete de “Girls just wanna have fun”, no obstante, durante la charla el conductor trataba de cuestionarla en su idioma haciendo una extraña mezcla de español e inglés.

Como se mencionó antes, esta no fue la única ocasión en la que Raúl Velasco intentó comunicarse con un artista en inglés, además, en otra ocasión entrevistó a algunos extranjeros que estaban de visita en el país y asistieron a “Siempre en Domingo” por lo que dicha situación también era motivo de orgullo pues de esta forma daba cuenta del alcance que tenía su emblemático programa.

