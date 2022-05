Ninel Conde deslumbra la red con impresionante vestido rojo | FOTO

Ninel Conde es una de las mujeres más afamadas en México. Su talento y belleza la llevaron a robarse el corazón de todos los que la veían en la televisión, así como arriba del escenario. Ahora, a pesar del paso de los años, la cantante sigue acaparando todos los reflectores con su sensualidad y escultural cuerpo.

El ‘Bombón Asesino’ aprovechó sus redes sociales para compartirle al mundo su último look, mismo donde luce como una verdadera princesa. Eso si, sin dejar de lado su sensualidad al portar un vestido rojo pasión. La también actriz realizó dos publicaciones donde muestra su belleza y el increíble escote del vestido.

En la primera publicación se puede ver a Ninel en un primer plano dejando ver su bello rostro y el escote del vestido que deja poco a la imaginación. También se puede apreciar la joyería que usó para completar el outfit. En la segunda compartió un video donde aparece corriendo por el camerino como toda una princesa. En dicho clip se puede ver el vestido completo.

La reacción de la gente

El clip muestra a Ninel corriendo en el camerino entre los Racks de ropa para poder llegar al programa “Suelta la Sopa”. Esto no pasó desapercibido entre los fans del programa que de inmediato recordaron lo mucho que la quieren y lo bien que se le veía para el programa de este domingo.

“Bella Ninel”, “A ella todo le queda bien”, “Quiero un vestido así pero ya”, se pueden leer entre los comentarios, pero no todos fueron positivos, ya que algunos expresaron que ya tiene muchas cirugías y ya no parece ella. “ya está agarrando parecido a Lyn May”, “Sin querer dañar pero esta mujeres se hacen tantas cirugías q no se parecen a ella parecen muñecas”, por mencionar algunos.

Más allá de los comentarios que puedan realizar los fans de Ninel, la realidad es que el ‘Bombón Asesino’ tiene un cuerpo digno de admirar, en parte por una buena alimentación, como por su gusto por el ejercicio. Esto queda claro en su Instagram donde constantemente comparte publicaciones donde da tips de entrenamiento.

Te puede interesar: Ninel Conde enloquece a sus fans con atrevida FOTO en lencería para su Only Fans