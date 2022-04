Kate del Castillo confirma una feliz noticia

Kate del Castillo suele tener como característica ser una persona cerrada respecto a su vida privada. Sin embargo, esta vez la actriz no tuvo otro remedio que reconocer que tiene una nueva pareja y que al parecer, la relación marcha de mil maravillas. "Ya que me cacharon ya ni modo que diga que no, pues estoy muy contenta, las cosas se dan en la vida cuando y como se tienen que dar”, expreso.

Kate del Castillo sigue radiante y feliz- ahora aún más- a pocos meses de cumplir 50 años. Sobre su nuevo compañero de vida, la intérprete manifestó cómo es el hombre que le ha robado el corazón. "Es un chavo que me hace sentir muy en paz, estoy muy tranquila, muy a gusto, me hace mucha compañía y es un tipo inteligentísimo y súper talentoso", expresó con amor y admiración.

Kate del Castillo posando

Entre los romances más conocidos de Kate del Castillo están sus casamientos. El primero con el ex futbolista y ahora periodista deportivo, Luis García Postigo ( 2001 al 2004) y luego con el actor Aarón Díaz entre el año 2009 y el 2011. Desde allí no volvió al altar y tuvo algún que otro romance de los cuales tampoco se supo mucho por su personalidad cabizbaja e íntima.

Es una realidad que Kate del Castillo no hubiera querido contar esta nueva etapa en su vida, pero no quedó más remedio. La protagonista de La Reina del Sur tuvo que salir a contar que ocurría en su intimidad tras varias fotos que se hicieron virales y la acorralaban.

Kate del Castillo posando

Una vez hecho público, Kate no ha tenido reparo en reconocer que está encantada de la vida con este nuevo romance y no tardará en tener todo el apoyo de los fanáticos y fans de sus personajes, que para nada egoístas, se contentaran con la actriz.