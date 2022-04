"Eres una reina admirable y fuerte": Famosos apoyan a Ángela Aguilar tras destaparse romance con Gussy Lau

En los últimos días la joven cantante Ángela Aguilar ha dado mucho de qué hablar tras destaparse su romance con el compositor Gussy Lau, esto luego de que se filtraran imágenes que confirmaron su noviazgo, por lo que muchos famosos se han unido para apoyar a la hija más pequeña de Pepe Aguilar.

La intérprete había decido mantener su relación en privado con René Humberto Lau Ibarra, de 33 años, pero de acuerdo al ganador de varios premios Grammy, fue una persona cercana a su circulo de amigos quien tomó una captura de pantalla a un video que estaba en su cuenta de Instagram y la filtró a los medios.

El primero en hablar del tema fue Lau, sin embargo, la tarde de este jueves Ángela decidió publicar un video en su cuenta de Instagram, y aseguró que estaba apenada de tener que exponer la situación, y que se siente triste y defraudada, dejando ver también que se siente traicionada.

"Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. Me duele haber sido defraudada en una persona que yo no pensé. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Me duele tanto y por primera vez me identifico con las mujeres que sufren este tipo de abuso", dijo.

Famosos muestran su apoyo a Ángela Aguilar

Los famosos no dudaron en responder a su video, y una de las primeras en dejar un comentario para la cantante fue Ana Bárbara, quien escribió: "Te amo y eres Una Reina con un alma muy linda, y lo mas importante, confías porque eres buena! Y eso es el tesoro mas grande que puede tener un Ser humano!".

Amanditita también se unió a los famosos que apoyan a la hija de Pepe Aguilar, y aunque aceptó que no conocía qué estaba pasando, le dejó las siguientes palabras: "e respeto, te admiro muchísimo, te respaldo. No sé qué pasó, pero estoy segura que no tienes que explicar nada, solo vivir, y extender esa luz en un mundo duro. Y cualquier cosa, no estás sola. ¡Aquí está tu manada! Te amamos".

Mientras que Jhonny Caz, de Grupo Firme, aseguró que no tiene porque dar explicaciones, y le comentó: "Venga hermosa, mujer ejemplar eres, no tienes porque dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas, quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel y esa personas no necesitan una explicación y quienes las piden no la merecen. Sigue brillando".

Otro de los famosos que decidió mostrar su apoyo a Ángela Aguilar fue el influencer Papi Kunno, quien le dejó el siguiente mensaje: "Eres una reina admirable y fuerte, eres un ángel y una Estrella, tienes a mucha gente que te ama, admira y te apoya".

Ana Bárbara y Amandititita se unen para apoyar a Ángela. Foto: IG @angela_aguilar_

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de su prima, Majo Aguilar con quien se ha especulado que hay una rivalidad, pero con sus palabras se confirma que llevan una excelente relación.

"Primaaa! Por qué apenada? No hiciste nada! TODAS las mujeres merecemos vivir nuestra vida como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos", escribió la también cantante.

Majo también aseguró que es muy complicado saber que algo que se quería mantener en privado salió a la luz, pues no tenía por qué pasar, "pero tú eres una voz muy poderosa para MUCHA gente y NO tienes por qué disculparte de VIVIR. Siempre te he visto fuerte y grande, y eso eres. Así que nada de disculpas, No le debes eso a nadie. Te quiero y a seguirla rompiendo", finalizó.

Así, los famosos se unieron a otras voces para dar una muestra de apoyo a la joven cantante, quien aseguró en el video que publicó en su cuenta de Instagram, que todavía no ha decidido qué hará, pero que cuenta con el apoyo de su familia, de quien estará cobijada.

