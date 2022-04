Raúl Velasco exhibió este secreto de Juan Gabriel en “Siempre en Domingo”

Hasta donde se sabe, Raúl Velasco y Juan Gabriel fueron grandes amigos fuera de los escenarios pues las carreras de ambos crecieron de forma simultánea, sin embargo, debido a la fama de ambos su relación se fue deteriorando por lo que llegaron a vivir momentos de tensión por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue el día en el que el polémico conductor de “Siempre en Domingo” dejó mal parado al “Divo de Juárez” tras exhibir uno de sus secretos profesionales.

La relación de Raúl Velasco y Juan Gabriel comenzó a principios de la década de 1970 cuando “Siempre en Domingo” se estaba posicionando como uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana y “El Divo de Juárez” comenzaba a destacar dentro de la industria musical.

En ese entonces ambas personalidades se ayudaron mutuamente a alcanzar el éxito en sus respectivos campos pues por un lado Juan Gabriel podía promocionar sus canciones y darle una mayor proyección a su carrera presentándose en "Siempre en Domingo", mientras que tener a uno de los artistas más famosos del momento en el mencionado programa, le daba una gran reputación a Raúl Velasco, por lo que durante los primeros años de carrera todo fue miel sobre hojuelas entre el cantante y el presentador.

Durante esta época, Raúl Velasco llegó a defender de las críticas a Juan Gabriel en pleno programa en vivo, además, juntos vivieron momentos verdaderamente polémicos pues “El Divo de Juárez” metió en problemas al programa con la comunidad religiosa al comparar a María Félix con la Virgen María por lo que los tres implicados tuvieron que aclarar la situación para que no creciera más la controversia y hasta ese momento, todo iba bien, sin embargo, todo comenzó a salirse de control cuando ambas personalidades ya estaban convertidas en todas unas celebridades.

Para la década de 1980, las apariciones de Juan Gabriel en “Siempre en Domingo” disminuyeron de forma drástica pese a que era uno de los artistas más solicitados por los seguidores del programa, y aunque nunca se habló de esta situación de forma abierta, se dice que dicha situación molestó profundamente a Raúl Velasco quien luego de varios intentos fallidos por hacer que regresara el intérprete de “Querida” a su programa decidió ventilar el motivo por el que “Juanga” no quería presentarse en televisión pese a que esto implicara revelar un secreto profesional.

“Él tiene mucho trabajo, no trabaja en televisión, francamente él dice que prefiere reservarse para hacer sus contratos, para no quemar sus actuaciones, para que no esté muy visto en televisión y la gente tenga más ganas de verlo y por esa razón no trabaja en televisión, solo trabaja en teatros, conciertos y palenques”, señaló el conductor durante una emisión de “Siempre en Domingo”.

Las palabras del conductor dejaron mal parado al intérprete del “Noa Noa” ante sus fans y en su momento le llovieron cientos de críticas por su negativa de presentarse en televisión, no obstante, Juan Gabriel no se defendió ante estos señalamientos y dejó pasar este escándalo ocasionado por Raúl Velasco.

Luego de varios años alejados, Raúl Velasco confesó que se puso en contacto nuevamente con Juan Gabriel para pedirle que se presentara en el Festival Acapulco, no obstante, seguía conservando su misma posición, por lo que tuvo que decirle que enfrentaba problemas de salud y que sería el último evento de tal magnitud que organizaría, ante estas palabras “El Divo de Juárez” aceptó realizar esa presentación como muestra de agradecimiento por haberle ayudado a impulsar su carrera, por lo que acabaron con sus diferencias.

