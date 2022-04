Danna Paola se sincera y habla de sus ataques de pánico y ansiedad que ha tenido desde los 15 años | VIDEO

Danna Paola es una de las cantantes que se ha abierto paso en la música y la actuación gracias a su tenacidad y talento en los proyectos en los que ha participado, como la serie española Élite, el musical Wicked y su más reciente álbum "K.O."

Pero la intérprete de "Mala Fama" ha estado frente a las cámaras desde los cuatro años, lo cual provocó que la gente se familiarizara tan rápido con ella, al grado de siempre tener alguna opinión positiva o negativa sobre la actriz, lo cual llegó a afectarle en algún momento.

La actriz ha trabajado en sí misma y aprendido a aceptar sus ataques de ansiedad. | FOTO: Instagram @dannapaola

La cantante fue invitada al podcast "Se Regalan Dudas", un espacio en donde se abordan temas de crecimiento personal y autoconocimiento a cargo de Ashley Frangie y Lety Sahagún. En esta oportunidad, Danna habló sobre cómo ha vivido algunos ataques de pánico y ansiedad.

"Yo sufro mucho de ansiedad, tengo ataques de pánico desde los 15 años, de ansiedad, etcétera y cada vez se han ido, obviamente, aumentando conforme me van pasando situaciones más heavys" dijo la cantante sobre los ataques que ha experimentado en determinadas situaciones.

Asimismo, destacó que con el paso del tiempo, las personas tratan de esconder esos ataques, pero a ella le pasó lo contrario, se ha sentido más liberada al entender y aceptar lo que le sucede emocional y mentalmente.

Danna Paola abrió de su crecimiento personal y cómo le ha ayudado salir de su zona de confort. | FOTO: Captura de pantalla Youtube / Se Regalan Dudas

En este sentido, habló de la ansiedad que le provoca la toma de decisiones: "elegir algo, que va a ser definitivo, ¡p*ta me da un miedo! ver contratos a mí me da miedo" añadió la joven de 26 años, quien dijo haber aprendido a manejar esta sensación gracias a la intuición, pues esa "voz interna" le ha servido para darse cuenta si algo está bien o mal y posteriormente, hablarlo y no guardarlo para sí misma.

En su trabajo de autoconocimiento, la intérprete de "Calla tú" aprendió a decir que "no", dejar de ser políticamente correcta y a salir de su zona de confort lo cual la hizo crecer a nivel personal durante el último año.

