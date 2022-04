Vanessa Huppenkothen le da un golpe a la tiroides y cautiva con abdomen plano

Vanessa Huppenkothen encendió las redes sociales luego de publicar una postal con la cual enamoró a sus fans al posar desde el gimnasio y luciendo su espectacular figura; en la imagen destacó la conductora presumió su vientre plano y lució su rostro sin una gota de maquillaje.

Además, la popular conductora de ESPN, reveló cuál es la mejor manera con la cual hace frente al hipotiroidismo, enfermedad que padece desde hace casi 8 años y la cual no tiene cura: "La tiroides produce una entre depresión y flojera, de literal quererte quedar en la cama todo el día y no te deja levantar…hoy agarré ese sentimiento, lo tiré por la ventana, me puse ropa que me gusta y me vine a hacer ejercicio!", escribió la presentadora en su post.

Fue hace más de siete años que Vanessa Huppenkothen fue diagnosticada con este padecimiento, el cual le puede hacer subir y bajar de peso de forma abrupta en cuestión de días, por lo que a partir de entonces su vida cambió de manera radical y tuvo que comenzar con diferentes retos alimenticios, quirúrgicos e incluso psicológicos.

Vanessa Huppenkothen derrite las redes con su belleza

A lo largo de su trayectoria profesional Vanessa Huppenkothen ha triunfado no solo como conductora en el medio deportivo, también destacó su faceta como modelo y su paso por Nuestra Belleza México 2007, experiencia que le representó el salto a fama y el inicio de su carrera como conductora de televisión.

Desde entonces, la también influencer, es reconocida como una de las presentadoras más admiradas y queridas por el público latinoamericano. Si bien siempre ha sido muy cuidadosa con su salud y se considera toda una amante de la actividad física y el deporte, fue a partir que le detectaron hipotiroidismo que ha tenido más presente que nunca el bienestar y el cuidado de su salud.

Esta enfermedad provoca la poca producción de la hormona tiroidea, encargada de controlar el metabolismo del cuerpo humano, lo que la lleva a subir de peso en cuestión de días. El padecimiento la ha llevado a tener crisis de salud tan fuertes como aquella ocasión en que tuvo que ser internada a en un hospital debido a un shock tiroideo, condición que casi la lleva sufrir un infarto.

Fue la propia conductora quien dio a conocer su estado de salud en 2016 mediante una publicación de Instagram. Además, recordó en alguna ocasión la experiencia que vivió como corresponsal en la Copa del Mundo de Brasil 2014, etapa en la que sufrió drásticos cambios de peso, así como alteraciones hormonales y físicas, momento a partir del cual comenzó a implementar diversos tratamientos que la llevaran a estabilizar un poco su salud.

