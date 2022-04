Maya Nazor: 5 looks de la novia de Santa Fe Klan que demuestran que es un ícono de moda

El popular cantante Santa Fe Klan, de 22 años, y novia Maya Nazor, de 23, están más que contentos, pues Después de varias especulaciones, Ángel Jair Quezada, nombre real del cantante manifestó en sus cuentas oficiales que sí está esperando la llegada de un bebé, junto a su guapa pareja Maya, de quien hablaremos hoy, pues ella es todo un ícono de la moda.

Los jóvenes informaron sobre el sexo y nombre de su hijo, será un niño y el nombre elegido por Santa Fe Klan y Maya Nazor es el de “Luka”, según la fotografía que publicaron en sus redes sociales en la que aparece un gran globo con letras azul dando a conocer cómo llamarán al pequeño.

La guapísima Maya Nazor

Maya Nazor, quien nació el 5 de enero de 1999 en Cuernavaca, Morelos, es una influencer que tiene 2.3 millones de seguidores en Instagram y 3.3 millones en TikTok. Si bien ya era famosa en su tierra natal, cuando conoció y empezó a andar con Ángel, su fama se disparó. Desde el pasado agosto de 2021, Maya Nazor y Santa Fe Klan son novios.

Maya siempre se ha dedicado a compartir fotos en bañador, compartir su día a día y sus mejores outfits. Sin duda alguna Maya llegó a hacerle muy bien a Ángel, quien hace una semanas contó que no le gusta estar solo, “no me late estar solo. Está chido la inspiración, pero no, se siente bien gacho de verdad estar solo. En Guadalajara estuve sólo, no me gustaba ni escribir porque no me sentía a gusto. Me gusta más estar con mi raza, así es como me inspiro más. No me late estar solo".

Recientemente, en una entrevista el cantante habló acerca de sus inicios en el ambiente musical, y aseguró que comenzó cantando gratis, ofreciendo a los organizadores su música, y fue hasta los 16 años que firmó un contrato con Alzada/Rap Trap Records, quienes le dieron mayor proyección.

Al principio recibía 8 mil pesos aproximadamente, y recuerda que debió dar la cuenta de su cuñado, pues él no tenía en donde recibir sus primeros pagos, sin embargo, el primer cheque importante que el rapero obtuvo de su contrato con Alzada Records fue de 50 mil pesos, dinero con el que decidió comprar un auto. Sin embargo, ahora tanto él, como su novia Maya Nazor, están en lo más alto.

