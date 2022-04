¿Traición? Hermano de José Manuel Figueroa le declara su amor a Ana Barbara

Desde hace algunas semanas, los nombres de Ana Bárbara y José Manuel Figueroa nuevamente se leyeron juntos y no precisamente porque hayan retomado su romance, sino porque el hijo de Joan Sebastián acusó a la intérprete de “Bandido” de haber robado una de sus canciones.

Se trata de “Fruta prohibida”, tema que se estrenó oficialmente en el año 2021 pero que en realidad fue escrita hace más de 17 años y de la cual ambos artistas se han estado enfrentando por el reconocimiento de la autoría, pese a estos dimes y diretes, el medio hermano de José Manuel Figueroa le ha dejado saber su gran cariño a Ana Bárbara.

¿Quién es el hermano de José Manuel que le declaró su amor?

Recientemente, Ana Bárbara estuvo en conferencia de prensa con diversos medios de comunicación presentando su próximo concierto el 8 de mayo en el Auditorio Nacional, ahí aprovechó e interactuó con los reporteros pues la cantante comenzó a cantar el tema “Bandido” y pidió que en el coro la ayudaran a cantar fuerte.

Todo iba de maravilla, y fue justamente en la parte en la que los reporteros debían cantar, que casi no se escuchó nada, por lo que Ana Bárbara les dijo: “no, no con huevos, no va a quedar así mi video para el face”, fue entonces que ya se escuchó muy fuerte dicho tema.

Esta parte quedó grabada en el video que la compositora compartió en sus redes sociales por lo que causó la gracia de algunos de sus seguidores entre ellos Julian Figueroa, hermano de José Manuel e hijo de Maribel Guardia.

“No, no, CON HUEVOS ?????? como te quiero caray.” escribió el medio hermano de José Manuel Figueroa

Tras este comentario, Ana Bárbara no dudó en responder a quien fuera su cuñado por allá del año 2001 con un “te amo, besos”; lo que deja claro que pese a la rencilla que tiene con su exnovio, la relación con los demás integrantes de la familia Figueroa es de lo mejor.

¿Demandará a José Manuel Figueroa?

En dicha conferencia de prensa, Ana Bárbara fue cuestionada sobre su enfrentamiento con José Manuel Figueroa por el tema “Fruta Prohibida” y ella dejó claro que esa canción la tiene registrada desde hace varios años, por lo que no le preocupa lo que pueda decir su ex novio.

Además aseguró que no emprenderá acciones legales en contra del hijo de Joan Sebastián y de modo sarcástico dijo que lo entiende pues a ella también le hubiera gustado temas hermosos de otros compositores pero eso es imposible.

