Ana Bárbara le responde a José Manuel Figueroa tras acusarla de robar "Fruta Prohibida", ¿lo demandará?

Ana Bárbara y José Manuel Figueroa fueron una de las parejas favoritas en el medio del espectáculo, aunque han pasado 20 años de su romance una nueva polémica surgió luego de que el hijo de Joan Sebastián sugiriera que ella le robó la canción "Fruta Prohibida" que es una de las más populares en su repertorio.

El también cantante indicó durante una entrevista que él escribió la canción durante su relación con Ana Bárbara y se la entregó como un regalo, aunque aseguró que no desea regalías insistió en que desea justicia y que su nombre aparezca en los créditos oficiales.

Te puede interesar: Critican a Ana Bárbara por su vestimenta, la comparan con Micky Mouse | VIDEO

“Nunca he dicho que no, siempre va a ser de ella. Se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra, se lo pedí hace dos o tres años y platiqué con ella para que me compartiera el crédito”, dijo durante una entrevista con Venga la Alegría.

Ana Bárbara le responde a José Manuel Figueroa. Foto: Instagram @anabarbaramusic

La cantante fue cuestionada al respecto durante un encuentro con los medios, en aquel momento calificó de "machista" la actitud de José Manuel Figueroa pues aseguró que las mujeres también son capaces de componer y ser productoras ejecutivas.

¿Demandará a José Manuel Figueroa?

La cantante se presentará en el Auditorio Nacional el próximo 8 de mayo y durante la conferencia de prensa, retomada por Ventaneando, no evitó ser cuestionada una vez más sobre las acusaciones de José Manuel Figueroa, por lo que puntualizó en que fue ella quien escribió "Fruta Prohibida" y registró la melodía desde 2004.

“Está registrada la canción, tuve una disquera que me cuidó y me protegió”, dijo la cantante añadiendo que desconoce el motivo por el que Figueroa ha insistido en el tema pues su relación habría llegado a su fin sin conflictos.

Te puede interesar: Ana Bárbara hizo tan suya esta canción, que la hija de "El Buki" no sabe que su papá la escribió

Sobre ti tomará acciones legales por daños y prejuicios contra su expareja, la intérprete de “Bandido” negó que sea así y señaló que en caso de tener que llegar a cuestiones legales su canción cuenta con el registro necesario para defenderla.

“Hacer una acción legal o algo no porque, te voy a decir una cosa, creo que lo más claro que tengo es la credibilidad en mi trabajo. Lo mío está perfectamente bien documentado, registrado, avalado y protegido por fortuna”, detalló.

SIGUE LEYENDO:

José Manuel Figueroa manda fuerte mensaje a sus hermanos por la herencia de Joan Sebastián

'¡Bandida!' Con impresionante outfit de vaquerita, Ana Bárbara se corona como la grupera más sexy | VIDEO

Ninel Conde imita a Ana Bárbara y reviven polémico triángulo amoroso con José Manuel Figueroa