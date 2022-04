"The Offer", la serie que mostrará los secretros detrás de El Padrino 50 años después

A 50 años de "El Padrino", una de las trilogías más importantes del cine, Paramount+ revive la historia de los Corleone con el estreno de la nueva serie "The Offer". Este viernes se lanzaron los primeros tres episodios de los 10 que contarán la historia detrás de la película.

Todos conocen la historia del famoso "Don Vito Corleone", pero poco se sabe que la película estuvo a punto de no ver la luz, además de enfrentarse directamente con la mafia real. La plataforma de streaming estrenará semanalmente los jueves un nuevo episodio, a partir de este viernes se pueden ver los tres primeros.

"The Offer" es una serie excluvisa de Paramount Plus que retrata todo el proceso de creación y producción de "El Padrino", con motivo de su 50 aniversario se revelará la historia que quizás no sabías, pues un jefe de la mafia amenazó a la producción, pero Albert S. Ruddy hizo posible su estreno en los años 70s.

The Offer: ¿Cómo nació El Padrino?

"The Offer" no es un remake de "El Padrino", se ambienta en los años 70 donde el productor nominado al Oscar, Ruddy, se enfrentó a las amenazas de la mafia, por lo que su historia es digna de contar ya que la creación de esta película es igual de interesante que la familia Corleone. Como dato curioso, el título de la serie está inspirado en la propia película:

Es una oferta imposible de rechazar

La serie retratará todos los momentos claves detrás de la filmación de la película "El Padrino", pues hubo quienes no confiaron en el proyecto, se enfrentaron a amenazas de Joe Colombo, un líder criminal de la época que aseguraba que reflejaban una "mala" imagen de los italianos.

El cast de "The Offer" está conformado por Miles Teller como "Ruddy", Metthew Goode como "Rover Evans", Juno Temple como "Bettyte McCartt", Giovanni Ribisi como "Joe Colombo", Dan Fogler como "Coppola" (el director), Patrick Gallo como "Mario Puzo" (autor de la novela que dio pie a la película), entre otros. Revivir la magia detrás de "El Padrino" permitirá descubrir por qué es tan importante en el cine.