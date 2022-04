Es un momento lindo para compartir mi vida: Gloria Trevi regresa con 'Isla divina', gira y serie

Para Gloria Trevi el regresar a los escenarios con nuevo disco es una emoción diferente, ya que es su álbum 13 y para ella es un número que la ha marcado, “al 13 le tengo mucho respeto, porque me pasaron cosas muy fuertes relacionadas con esa cantidad, ya que ese día ascendió la persona que más quiero y que más quise al cielo y podría decirse que también perdí la libertad, pero la vida me ha enseñado que las cosas malas, para los que amamos a Dios, son para nuestro bien, y me di cuenta que ya no lo veo como negativo sino que me ha ayudado a evolucionar”, aseguró la cantante en entrevista.

La intérprete de “Doctor psiquiatra” iniciará una gira en Estados Unidos, pero también tiene seis fechas sold out en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en donde presentará oficialmente el material titulado Isla divina. “Estoy emocionada porque hemos arrancado muy bien, con sencillos como “Nos volvimos locos” con Guaynaa, además del tema “La recaída” que ahorita está sonando súper fuerte en el radio”.

En su nuevo material, 11 canciones fueron compuestas por Gloria. (Créditos: Especial)

La también compositora tiene más de 34 fechas confirmadas en Estados Unidos, algo que ve como otro éxito, “empezamos de una manera maravillosa, creo que el arranque de ventas ha sido el mejor en mi carrera, por donde lo quieres ver estoy contenta y agradecida”.

La cantante aceptó hablar sobre su historia en una biopic, “todo tiene su momento, ya que al principio cuando recuperé mi libertad lo único que quería era seguir adelante y en este momento que bueno que se pusieron de moda las series, porque para una película era demasiada información, creo que este es un momento lindo para compartir lo que ha pasado en mi vida”.

Para las presentaciones que tiene planeadas en el Auditorio Nacional aseguró que sus hijos la acompañarán como público.

13 de agosto inicia su gira por Estados Unidos.

